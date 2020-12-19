聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蘇貞昌嘉義市送大禮 承諾補助西區全民運動中心
行政院院長蘇貞昌於今南下嘉義市，承諾將補助興建西區國民運動館案，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、溫玉霞及嘉義市多名議員都拍手叫好，並向蘇表示「3.5億」，蘇則回應將以最高比例處理，也請立委盡速通過前瞻預算，市府加速都市計畫土地變更等行政手續。
蘇貞昌表示，嘉義市有關西區國民運動中心這個案子，王美惠、溫玉霞及黃市長都很關心，王美惠日前審查前瞻預算還附帶決議，真的是首開先例。
他說，西區運動中心是嘉義市民期待，而且嘉義市也需要一個新游泳池，所以今天請國發會主委、教育部長都到場，決定這筆預算就給嘉義市幫忙，會照比例給嘉義市，另旁邊派出所8000多萬，和消防隊5000多萬的款項都會通過。
教育部部長潘文忠表示，嘉義市西區國民運動屬競爭型計畫，嘉義市2立委和市長黃敏惠很努力超前部署，雖然預算還在審議，行政院團隊和教育部都會支持，前瞻補助預算有一定規範，但周邊設施可另行規畫。
「感謝蘇院長及教育部長支持！」黃敏惠表示，嘉義市規律運動人口數已達84.5%，嘉義市國民運動中心已於前年啟用，為平衡東西區發展，並提供西區居民更多元運動空間，市府積極規劃興建「西區全民運動館」。
教育處長林立生說，西區全民運動館預定地選址在西區劉厝里自強街和大富路旁，是嘉義市人口數最多的里，基地遼闊約3公頃，規劃室內50米標準溫水游泳池、羽球場、綜合球場並同時兼具多功能會議空間，同時規劃空中環場跑道、新型態健身房、瑜珈教室、全齡體能訓練場等運動設施，滿足不同年齡層民眾需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言