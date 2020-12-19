影／蘇貞昌嘉義市送大禮 承諾補助西區全民運動中心

行政院院長蘇貞昌於今南下嘉義市，承諾將補助興建西區國民運動館案，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、溫玉霞及嘉義市多名議員都拍手叫好，並向蘇表示「3.5億」，蘇則回應將以最高比例處理，也請立委盡速通過前瞻預算，市府加速都市計畫土地變更等行政手續。

蘇貞昌表示，嘉義市有關西區國民運動中心這個案子，王美惠、溫玉霞及黃市長都很關心，王美惠日前審查前瞻預算還附帶決議，真的是首開先例。

他說，西區運動中心是嘉義市民期待，而且嘉義市也需要一個新游泳池，所以今天請國發會主委、教育部長都到場，決定這筆預算就給嘉義市幫忙，會照比例給嘉義市，另旁邊派出所8000多萬，和消防隊5000多萬的款項都會通過。

教育部部長潘文忠表示，嘉義市西區國民運動屬競爭型計畫，嘉義市2立委和市長黃敏惠很努力超前部署，雖然預算還在審議，行政院團隊和教育部都會支持，前瞻補助預算有一定規範，但周邊設施可另行規畫。

「感謝蘇院長及教育部長支持！」黃敏惠表示，嘉義市規律運動人口數已達84.5%，嘉義市國民運動中心已於前年啟用，為平衡東西區發展，並提供西區居民更多元運動空間，市府積極規劃興建「西區全民運動館」。