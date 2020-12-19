最佛心企業！ 台南璨揚40年董事長許願「照顧更多人」

國內車燈大廠璨揚企業公司，今年囊括國家三大獎項，有健康促進的「活力躍動獎」、「國家人才發展獎」及身心障礙友善單位的「金展獎」，董事長黃文献開放員工認股，提供優於勞基法的福利，還照顧到退休生活，並關注到健康促進減重給獎，熱心公益改善偏鄉學校軟硬體設施，現在還帶著供應商一起種樹為環境盡一份心力，董事長黃文献事業逐漸交棒給下一代，明年創業40周年他許下的願望是「可以照顧更多人」。

璨揚企業璨揚企業座落於台南科技工業園區，是台灣最大卡拖車燈製造商，從最初員工僅10人，一直擴展至今逾540人，並於歐洲、北美及澳洲設據點，產品行銷遍及全球，更躍居北美第3大卡車燈廠商。更難得的是員工很穩定，最資深員工工作快40年，董事長黃文献分享成功之道是「勤」及「心存感恩」，自我期許「璨揚是一個令人景仰的企業」。

璨揚開放員工認股制，也為人津津樂道，黃文献說，因是貧困的家庭成長，有機會創業，更希望企業不是屬於某個人，是屬於是一群人，民國78年就讓資深員工認股，現在有一半員工是股果，公司百分30幾是員工所擁有，希望員工在職場上做得長長久久，退休後股份可以帶給生活上的改善，有需要時可以賣掉一些股份，像房子的重建或想做一件比較大的事件，不希望退休後成為孩子的負擔，反而可以活得更健康更有尊嚴。

璨揚也提供員工生第一胎5萬，第二胎10萬，第三胎15萬，子女0至3歲也有補助，迄今已發出逾千萬元，最近致力在員工健康促進，黃文献為鼓勵員工持續保持運動的習慣，內部設計「運動學分」的認證機制，在每項運動記錄如騎腳踏車、健走等記錄定期登載在內部運動學分管理系統，有人最多減重20公斤，只要減重10公斤都頒發獎勵金1萬元，黃文献也減了10幾公斤，獲頒衛福部績優健康職場獎「活力躍動獎」。