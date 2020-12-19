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濁水溪畔居民想擁有美麗堤防祕境 河川局樂於配合開發

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
莿桐鄉民有意打造美麗的濁水溪堤防，河川局官員會勘並聽取地方意見。圖／劉建國提供
莿桐鄉民有意打造美麗的濁水溪堤防，河川局官員會勘並聽取地方意見。圖／劉建國提供

為改造濁水溪畔鄉鎮的環境，立委劉建國今天會同第四河川局長李友平、雲林縣議員江文登、廖秋萍及莿桐鄉多位村長、代表，到莿桐鄉、西螺鎮等地的濁水溪畔會勘，針對濁水溪揚塵防制和環境改造進行討論，期善用溪畔空間打造更多可供休閒去處。

立委劉建國表示，莿桐鄉饒平樹仔腳社區的村長、社區發展協會和居民一再建議濁水溪畔與新虎尾溪的堤防空間活化，去年因改建經費不足但仍爭取3800萬元執行，感謝第四河川局的協助和協調，把該堤段改造成一個兼具親子休閒的美麗長堤。

劉建國說，該堤段除有溜滑梯、寬敞步道，也結合當地歷史的國軍砲陣地特色造景等，不僅是阿公阿嬤帶孫子講古、玩耍的好去處，很多外地人也慕名而來，成了打卡景點。　

劉建國指出，「樹仔腳堤段」完成後，居民還想要做得更好，計畫擴大到濁水溪高灘地，再做一個小秘境，由於當地是彰化南瑤宮「彰化媽」撩溪路線重要點，具發展觀光潛力，可打造成宗教又兼顧環保的遊憩好所在。

因樹仔腳居民對自己社區很用心，凝聚力也強，附近四合、五華社區也想要跟進，劉建國說，今年3月起經學者專家研商會勘，將在五華「湖子內」堤段以3000萬元，對463公尺的堤段進行改建並綠美化、新虎尾溪河川環境改造，本月底開工預計240天完成。　

至於西螺大新里有意加入，劉建國說，會再爭取大新里與四合社區在明年能也一併動工。

莿桐鄉民有意打造美麗的濁水溪堤防，河川局官員會勘並聽取地方意見。圖／劉建國提供
莿桐鄉民有意打造美麗的濁水溪堤防，河川局官員會勘並聽取地方意見。圖／劉建國提供

劉建國 濁水溪 南瑤宮

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