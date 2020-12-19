雲林漁會烏魚尾牙大餐 200桌物超所值訂桌要快

國內烏魚子主產地的雲林區漁會，為提升品質最近舉辦烏魚子評鑑大賽，選出優質烏魚子，漁會預定12月26日推出烏魚尾牙大餐，每桌僅5000元菜色豐富，還可以摸彩，物超所值，漁會說，今年烏魚子價格略降，正是購買的好時機。

漁會總幹事林傳育說，烏魚子大賽帶動了雲林烏魚子品質遠超過日本、澳洲，產值大幅提升，讓雲林烏魚子享譽全球，近年來走養生健康風，低鹽、低鈉烏魚子是冬季進補、送禮的好食材。

理事長王溪岸也說，烏魚產業文化季將陸續登場，重頭戲則是200桌的烏魚大餐，今年推出香烤烏金鑽、一品魚翅、蔥爆鯧魚、烏魚米糕櫻花蝦、麻薑爆魚膘、養生烏魚鍋等11道風味獨特的料理，外加水果拼盤與飲料，每桌只酌收材料費5000元，貨真價實超便宜。

「烏魚大餐一推出就秒殺」林傳育說，全是雲林嚴選新鮮食材，許多外縣市民眾來訂餐，北部老饕更是揪團年年南下大快朵頤，有好吃大餐又可摸彩「有吃擱有撂」。