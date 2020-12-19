東山休息站所在地！台南東山科里里民反對新建養雞場

台南市東山科里里枋子林反對新建養雞場，12月8日前往台南市政府永華市政中心陳情，要求比照花蓮撤照，因聽聞業者已申請路權，憂心即將動工，今天向時代力量黨主席也是立委陳椒樺陳情，並前往養雞場預定地舉白布條向市長黃偉哲喊話，揚言若不撤照，將會採取激烈的政治手段。

科里里長王正元表示，因枋子林方圓內已有4家養雞場，新申請的養雞場有0.78公頃，最近的住戶距離僅約百米，距離部落也才300公尺，市府表示業者是合法申請，但沒有到地方開說明會，都是偷偷蓋章偷偷核准，村民群情激憤，後壁區新嘉里長張細雲也前往聲揚，指該里更慘2年內核准6家。

里民們拉起「枋子林的環境危雞」、「比照花蓮撤照」、「徐榛蔚可以，黃偉哲你不敢嗎？」、「捍衛子孫生存權」等抗議布條，高呼口號反對養雞場新建案。要求市長黃偉哲應該苦民所苦，拿出魄力比照花蓮卜蜂案撤照，解決老百姓的問題。

王正元表示，科里里枋子林就是全國最大的國三東山休息站所在地，從養雞場預定地就可看到休息站的路燈，好山好水好空氣要發展觀光，一旦養雞場設下去，除了臭味還有看不到的細菌，觀光發展的美夢就破滅了。

農業局表示，養雞場許可是依中央相關法規申請，農業局依規定辦理會勘並會辦環保局、工務局及地政局等相關權責局處審查，符合規定者，才會核發畜牧設施容許使用同意書。中央的法規中並無訂定距離。

農業局說，為有效管理新設置畜牧場，避免引起民眾疑慮，台南市已修訂「臺南新設置畜牧設施管理自治條例」草案，並限制新設置畜牧場需距離住宅、聚落及學校等處所500公尺以上方可設立，預計施行後可強化新設置場的飼養，並持續協助原有畜牧場提升飼養管理、汙染防治、生物安全效能，以減少民眾的疑慮及與畜牧場間之衝突。