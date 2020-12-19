蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及議長張明達，攜手向蘇爭取科學園區，蘇貞昌允諾說，「要給嘉義縣」，當場指示科技部長吳政忠等相關部會首長列入規畫。

會後，陳明文開心問蘇貞昌，「這是否是科園區設置政策宣布？」蘇貞點頭，陳說，今天對嘉義縣是大日子；翁章梁說，要拿鞭炮放。蘇貞昌對翁章梁爭取設置國家級無人機測試驗證中心也爽快支持。陳明文說，科園區是翁章梁提出轉型農工大縣的第三塊拼圖。

蘇貞昌說，目前正值全球產業鏈重組，台灣科技經濟成長，不受疫情影響，他和張忠謀開會，張提到科技產業缺地，嘉義縣正好有廣大土地，縣府提供台糖地正好合用，打造西部科園區產業一條龍，他示，西部只剩嘉義及屏東沒有科學園區。

陪同部會首長包括科技部長吳政忠、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花，蘇貞昌指示三位協助；吳政忠說，會評估嘉縣府提供的科園區用地，引進產業仍待評估。縣府提供產業有醫療生技、無人載具、智慧產業、電腦科技等，不一定是半導體。