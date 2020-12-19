快訊

大陸宣布開始全面接種疫苗 官方保證半年免疫

影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布要給嘉義縣科學園區。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布要給嘉義縣科學園區。記者魯永明／攝影

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及議長張明達，攜手向蘇爭取科學園區，蘇貞昌允諾說，「要給嘉義縣」，當場指示科技部長吳政忠等相關部會首長列入規畫。

會後，陳明文開心問蘇貞昌，「這是否是科園區設置政策宣布？」蘇貞點頭，陳說，今天對嘉義縣是大日子；翁章梁說，要拿鞭炮放。蘇貞昌對翁章梁爭取設置國家級無人機測試驗證中心也爽快支持。陳明文說，科園區是翁章梁提出轉型農工大縣的第三塊拼圖。

蘇貞昌說，目前正值全球產業鏈重組，台灣科技經濟成長，不受疫情影響，他和張忠謀開會，張提到科技產業缺地，嘉義縣正好有廣大土地，縣府提供台糖地正好合用，打造西部科園區產業一條龍，他示，西部只剩嘉義及屏東沒有科學園區。

陪同部會首長包括科技部長吳政忠、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花，蘇貞昌指示三位協助；吳政忠說，會評估嘉縣府提供的科園區用地，引進產業仍待評估。縣府提供產業有醫療生技、無人載具、智慧產業、電腦科技等，不一定是半導體。

翁章梁說，轄區工業區雖陸續開發，但科園區相較地方自主開發產業園區，提供更健全基礎設施、優惠的稅賦減免及強大的產業聚落，嘉縣有土地與便利交通優勢，搭配既有產業發展與更多的廠商投資，相信在嘉義設科學園區，不只可以促進嘉義發展，更可擴充科技業能量，有利於台灣整體產業佈局，期待中央在嘉義設科學園區，讓台灣與嘉義都越來越好。

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布要給嘉義縣科學園區。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布要給嘉義縣科學園區。記者魯永明／攝影

嘉義 蘇貞昌 翁章梁

延伸閱讀

觀光發展基金虧損 蘇貞昌：舉債因應

防馬世芳風波再現 蘇貞昌：盤點公部門與著作權人合約

護航萊豬找市井小民開刀？徐巧芯：蘇貞昌你醒醒

減稅紅包 蘇貞昌：讓全民享受經濟成果

相關新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

曾文水庫啟用57年是一座「老水庫」，台灣地震頻繁但水庫沒有受到嚴重危害，面臨最大的危機是民國98年莫拉克風災大洪水，當時...

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及議長張明達，攜...

東山休息站所在地！台南東山科里里民反對新建養雞場

台南市東山科里里枋子林反對新建養雞場，12月8日前往台南市政府永華市政中心陳情，要求比照花蓮撤照，因聽聞業者已申請路權，...

最佛心企業！ 台南璨揚40年董事長許願「照顧更多人」

國內車燈大廠璨揚企業公司，今年囊括國家三大獎項，有健康促進的「活力躍動獎」、「國家人才發展獎」及身心障礙友善單位的「金展...

濁水溪畔居民想擁有美麗堤防祕境 河川局樂於配合開發

為改造濁水溪畔鄉鎮的環境，立委劉建國今天會同第四河川局長李友平、雲林縣議員江文登、廖秋萍及莿桐鄉多位村長、代表，到莿桐鄉...

雲林漁會烏魚尾牙大餐 200桌物超所值訂桌要快

國內烏魚子主產地的雲林區漁會，為提升品質最近舉辦烏魚子評鑑大賽，選出優質烏魚子，漁會預定12月26日推出烏魚尾牙大餐，每...

影／台南安定農會發表全新芝麻糖 農夫市集宣布開張

台南市安定區農會今天舉辦芝麻糖新產品發表會、農夫市集還有農民直銷站活動。安定農會強調，農會以契作芝麻來製作芝麻糖，為確保...

賣漢堡也賣人情味！麥當勞叔叔助弱勢兒童每周吃漢堡

麥當勞嘉義市吳鳳南路加盟店負責人唐有建，長期參與社區服務丶關懷弱勢，強調開店「不只賣漢堡，也賣人情味」，日前得知嘉義救國...

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

全國最大的曾文水庫，大壩有134公尺（45層樓高），水利署南區水資源局首度將「潛在風險」量化導入曾文水庫大壩安全管理中。...

雲林超強特搜隊 訓練基地掛牌

雲林縣府結合水陸救援單位成立第一支雲林縣特種搜救協會，昨在斗六國民健康中心掛牌成立訓練基地，縣長張麗善感謝企業界支持及百...

守護失智長者 銀光守護貼贈嘉市

失智長輩走失層出不窮，嘉義市政府昨與銀光未來創新協會合作舉行銀光守護貼捐贈記者會，協會創辦人朱立倫代表捐贈200份互動式...

雲嘉南公園松鼠激增 別再餵食了

「松鼠不怕人，是人怕松鼠！」雲嘉南地區公園的松鼠最近有激增趨勢，台南及嘉義市港坪等公園出現松鼠啃樹皮破壞情事；台南二中老...

熱門新聞

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

不要違停！北市685個時段性禁停車格 擬設自動開單系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。