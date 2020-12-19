影／台南安定農會發表全新芝麻糖 農夫市集宣布開張

台南市安定區農會今天舉辦芝麻糖新產品發表會、農夫市集還有農民直銷站活動。安定農會強調，農會以契作芝麻來製作芝麻糖，為確保食品安全，採收後的芝麻都進行農藥殘留檢驗，要讓消費者安全健康吃安定在地的美味芝麻糖。

台南市長黃偉哲到場參與發表會。他表示，一定要來加油，今天非常熱鬧，見證農會幫忙農民的努力，農業局會與農會全力配合，呼籲大家都來吃芝麻相關產品。

安定農會今年推出全新「芝麻安心系列禮盒」，主打「傳統香味持續飄香、搭配時尚簡約包裝設計」。今天的活動除了有芝麻糖試吃、古早味芝麻料理示範品嘗，還有表演節目。

安定農會供銷部主任王气每表示，農會規畫下個月開始，每個月兩天在農會旁開辦農夫市集要讓在地青農、小農有更多銷售管道，增加農民收益，民眾也可以買到優良的農產品。

民眾在農夫市集或農民直銷站消費滿588元，贈送麻油雞品嘗卷消費，滿888元送芝麻糖一包，滿1088元，送保冷袋一個。民眾在農會彩繪牆拍照打卡上傳臉書，農會送蔬菜一包。