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賣漢堡也賣人情味！麥當勞叔叔助弱勢兒童每周吃漢堡
麥當勞嘉義市吳鳳南路加盟店負責人唐有建，長期參與社區服務丶關懷弱勢，強調開店「不只賣漢堡，也賣人情味」，日前得知嘉義救國團終身學習中心，多名孩童下課後吃泡麵，決定9月起每周二、五提供麥當勞餐點到今年底，昨天還扮成麥當勞叔叔，與小朋友們相見歡。
嘉義救國團今年承接嘉義市政府，109年脆弱家庭兒少社區服務計畫，自8月3日開始在嘉救國團終身學習中心，建立一個兒少據點，開放國小4年級到國中2年級學生到救國團寫功課，弱勢家庭兒少能享有「免費晚餐及才藝課程」。
社工服務過程發現，部分孩子上完才藝課回到家仍會餓肚子，家中大人們還在工作，孩子們便煮泡麵食用，唐有建得知後，決定贊助這群小朋友課後點心，共計660份餐點，讓孩子們感受到社會溫暖，昨天看見唐扮的麥當勞叔叔，更是開心不已。
唐有建說，已經把助人和做公益，當成日常生活一部分，能服務他人、幫助孩童，不僅讓小朋友開心，他的內心也充滿喜樂。
唐有建加盟麥當勞已7年多，因為長期參與公益志工服務，曾獲嘉義市好人好事獎，他經常告訴別人 經營麥當勞「不只賣漢堡，也賣人情味」，要跟社區成為一家人，為社區服務，今年初獲麥當勞集團第一屆全球志工獎第1名，他還捐出獎金2萬5000美金，為嘉義安仁家園購買巴士圓夢。
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