曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

曾文水庫啟用57年是一座「老水庫」，台灣地震頻繁但水庫沒有受到嚴重危害，面臨最大的危機是民國98年莫拉克風災大洪水，當時雨量太大導致進水量超過洩洪量有「溢頂」的危險，一旦水超過壩頂溢流而出，土石壩坡道的表面會被沖刷滲漏，就像用筷子戳一個洞，水就有力量掏空大壩的危險，因台灣地處地震帶，這次進行風險評估時，美方建議把溢洪道列入安全風險分析個案，提前預防水閘門因地震受損影響正常開啟，預防溢洪時無法開啟的風險。

土石壩水庫最怕的是內部沖蝕，要如何量化？南水局也說明，根據美國的經驗加上國內專家的討論，依據壩體、壩座及壩基的結構和材料，定義出8條內部沖蝕潛在破壞路徑及其逐步發展到破壞的事件樹，檢視材料的粒徑分布、凝聚性、心層和濾層差異性等，參考國外定量標準及依曾文水庫特性調整求得事件樹各節點機率，相乘即得「內部沖蝕破壞發生的機率」。

利用事件樹的分析法，以曾文水庫為例，團隊人員畫出事件樹，第一個節點（起始條件）就是洩洪道（硬）與土石壩（軟）交界處，重力會讓大壩沈陷，就是一開始存在的弱點，第一個節點如有裂縫滲流，水流到濾層後，是否連同心層的材料一起帶走，上游殼層坍下來，是否將排水堵住等，每一個節點根據專家學者推算一組風險數據，8個節點的數據總合就是風險的高低。

南水局指出，台灣目前法規只有「水利建造物檢查及安全評估作法」及「水利建造物檢查及安全評估技術規範蓄水與飲水篇」法規，著重技術面，這次增加潛在風險量化評估，可以掌握水庫安全潛在風險，決定加強哪些管理作為、進行哪些改善工作或投入哪些深入研究，