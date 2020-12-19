水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

全國最大的曾文水庫，大壩有134公尺（45層樓高），水利署南區水資源局首度將「潛在風險」量化導入曾文水庫大壩安全管理中。現行法規沒有「潛在風險」，只有檢查及技術規範，今年第一次以國內專業人力參考美國墾務局風險分析方法完成的案例。參與的工程人員說，因有量化可以看到以前看不見的水庫安全潛在風險，依嚴重性的先後順序進行監控及改善，「未來要掌握水庫安全可以更有感」。

南水局表示，當灌溉用水依計畫隨圳渠如注入血管般滋養嘉南平原時，當居家及工商轉開水龍頭有穩定的自來水，水庫承受著所蓄存的水的巨大壓力和隨時可能發生的強震挑戰，在既有的年度安全檢查與監測及定期安全評估以外，決定更進一步精進水庫安全管理作為。

南水局指出，曾文水庫是土石壩最怕滲漏，可能導致的主要原因是沖蝕和強震，參考美國墾務局風險分析方法，完成「內部沖蝕破壞」及「溢洪道地震力破壞」兩項主題的大壩安全風險分析工作。這是國內第一次嘗試將風險量化分析導入水庫安全評估制度，今年的經驗將回饋到明年持續辦理曾文水庫大壩安全風險分析研討中！

南水局今4月到11月邀集來自產、官及學界的水庫安全專家，與曾文水庫的第一線管理及操作人員，共同組成37人的研討團隊。參考美國墾務局風險分析方法，在執行團隊中興工程顧問公司的協助下，進行3次研討會議及3次分組會議。

依據壩體、壩座及壩基的結構和材料，定義出8條內部沖蝕潛在破壞路徑及其逐步發展到破壞的事件樹，檢視材料的粒徑分布、凝聚性、心層和濾層差異性等，參考國外定量標準及依曾文水庫特性調整求得事件樹各節點機率，相乘即得「內部沖蝕破壞發生的機率」。

依據溢洪道結構特性，定義出3種潛在破壞路徑及其形成組合，透過建立3D模型計算地震下混凝土開裂和壓碎、鋼筋降伏、剪力破壞、剛體失穩及閘門彎矩破壞等情形，對應設計值及安全係數推估的機率曲線，相乘即得「溢洪道地震力破壞發生的機率」。

得到兩項主題的機率後，可依據其破壞路徑推估潰壩或無法控制的洩水可能造成的損失，分別得到兩主題各破壞路徑發生破壞時的後果，與發生機率結合，即為「內部沖蝕破壞」及「溢洪道地震力破壞」的風險。