這支民間特種搜救隊超勇猛！設立特訓基地只為救更多人

為應變多元的天災地變，雲林縣107年成立特種搜救協會，雖曾參與國內外多次救災行動，但缺乏訓練場地，該協會把原本以水上救援為主的任務，擴增為水陸、山域，組成百人的特勤救援隊伍，並在斗六國民健康中心成立第1座特訓基地，今天揭牌並操演水陸山救援，過程逼真，宛若陸海空特勤部隊演練，贏得掌聲。

「注意！注意！熱感應無人機已發現受困者！」身穿特勤黑衣服裝的特種搜救隊員透過無線電請求支援，出動熱感應無人機載運瓶裝水抵達山谷，發現山難受困者並傳回座標位置，收到求援訊息的隊員背上醫療器材立刻架繩從空而降，展開救援並順利將傷患救出山谷。

途中，溪澗又有人溺水，4名救援蛙人立刻著裝下水，順利把溺者救起。在此同時，發生山崩，英勇的吉普車隊瞬間從土石間殺出，為救援部隊開山闢路，「太精彩了！」包括雲林縣長張麗善在內的全場人員熱烈掌聲，肯定搜救小組逼真的海陸空合體操演。

雲林特種搜救協會理事長也是縣議員林岳璋說，因應多變的災難，紅十字會雲林水上救難大隊於107年擴大編制成立特種搜救協會，成員或曾參加國內重大救災，或有參與汶川、海地大地震，多半為經驗老練的隊員，過去以水上救援為主，為因應多變的災難環境，特延伸為水陸和山域，甚至還組成一支強勁的吉普車隊，山上下海深入險境都難不倒。

林岳璋說，災難瞬息萬變，隊員平日的戰技體能操演不能荒廢，感謝運動中心提供完善的重量訓練、攀岩、游泳等場地，作為特訓基地，特搜隊將持續擴編招募志工加入集訓，培養出一支強勁的特搜部隊。

雲林縣長張麗善讚許特搜協會的救災訓練已達專業水準，是雲林救災的生力軍，期待企業界鼎力相助，強化科技救災量能，讓這支義勇軍更加壯大，在危難中挽救更多人的生命。