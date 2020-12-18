台南4年內青年公宅2千戶 教保公共化提升至6成

台南市政府今天下午舉行教育、都發、社會、民政局跨局處聯合成果記者會，市長黃偉哲強調，青年公宅明年起度續動工，目標兩千戶。而公共化與平價幼兒園比率至2024年將達到6成，讓家長不用擔心沒錢讀高價幼兒園，打造樂活城市。

「樂活城市」年終記者會在新南國小舉行，都發局長莊德樑強調持續推動實踐居住正義務實穩健3步曲，除租金補貼8257戶，並媒合「包租代管」，已有9百戶房東、房客受惠；另興辦青年公宅，目標兩千戶，明年起陸續動工。

教育局長鄭新輝表示，109至113年規畫增加公幼107班2836名，非營利90班2406名，並將教保公共化、平價的比率從108年的25.4％提升至113年的60.2％。他強調，積極推動私幼加入準公共幼兒園，並結合社會住宅，持續增加非營利幼兒園服務量，有效減輕家長育兒負擔。他說，今年的教師考核獎金比去年提早26天發放，不休假加班費也由7日增至11日，保障教師權益。

社會局長陳榮枝表示，南市志工5萬7508人為六都第1，今年共協助2萬8簽名長者獲收容照顧、假牙補助、在宅緊急連線系統等8大項弱勢長者福利服務。另台南率先六都完成「一區一日照」目標，全市有64家日照中心，數量全國第1。

民政局長顏振標說，市長黃偉哲上任後積極把活動中心朝向社福、學習和休閒等多功能使用，除了投入3億元規畫興建13座活動中心，並且有293座透過租機台方式，解決歌曲版權問題。