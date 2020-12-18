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台南學甲爐碴清除4萬3千噸 土壤有無汙染明年1月出爐

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供

台南學甲爐碴案，明祥馨公司12月1日提送學甲農地爐碴粒料清理改善完成報告書，約3個月時間清理約4萬3千公噸爐碴粒料，環保局今天公開查驗，並會同台南市議會、環保署、市政府農業局及地政局等單位至現場查證，該農地所在里里長也全程在現場。在水域、陸地等12個點採樣底泥與土壤，也會分析土壤重金屬，檢驗結果預計110年1月出爐。

環保局表示，本案之前雖經土壤檢測符合標準，環保局為求慎重與嚴謹，參照「土壤汙染評估調查及檢測作業管理辦法」將土地的面積畫分成12格，並逐格開挖30公分內土層，採樣12個土壤樣品。由於業者清理開挖已達地下含水層，許多區域已形成約深2米水坑。12個採樣點，9個位於水域，3個在陸地。

查證工作上午9點50分展開，在與會人士確認採樣流程後開始執行。上午進行水域採樣，因無法以人力與機具作業，採搭乘膠筏進行底泥採樣。陸地開挖採樣，於下午執行。學甲農地爐碴粒料清理是否完成，將視採樣分析結果而定。

環保局自109年8月25日起，要求明祥馨公司必須在180個工作天內，完成爐碴粒料清理。業者從109年9月4日開始清理學甲農地大灣段1746、1747、1748、1765地號四筆土地，清理面積約1.5公頃，共計清理4萬3千公噸。

環保局表示，明祥馨9月4日至11月18日清理學甲農地大灣段爐碴粒料期間，除派員監控外，更從10月12日起設置24小時直播，可以隨時上網監督開挖執行狀況。學甲爐碴案農地地下水、土壤、積水池進行水質定期採樣檢測、每挖除1000公噸即採樣1次的檢測，數值結果皆未超過法定標準，往後仍將定期監控地下水質。

台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
台南市環保局今天進行學甲農地爐碴案公開查證。圖／環保局提供
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農地 水質

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