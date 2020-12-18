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創新年輕版高山青let's阿里 嘉縣政府推創新音樂MV

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府以「台18，致青春年少18歲」為主題，邀請SOUL BEATS Dance Studio原創舞曲，製作代表青春的舞曲「Let's阿里」。圖／縣府提供
嘉義縣政府以「台18，致青春年少18歲」為主題，邀請SOUL BEATS Dance Studio原創舞曲，製作代表青春的舞曲「Let's阿里」。圖／縣府提供

阿里山姑娘美如水，阿里山少年壯如山! 」阿里山高山青歌曲傳頌全球，為行銷嘉義品牌，嘉義縣政府以「台18，致青春年少18歲」為主題，邀請SOUL BEATS Dance Studio原創舞曲，製作代表青春的舞曲「Let's阿里」。

曲目中呈現「從街舞中融入豐富的表演元素，在景色秀麗、山野壯闊之間，顯現嘉縣融入年輕思維，邀請不同世代的你，見證嘉義之美」，送給新世代不一樣的阿里山記憶。

拍攝景點從阿里山森林遊樂園區小笠原觀景日坪、阿里山火車站、二萬坪風景區、頂湖大凍山步道到頂石棹茶園，影片中不乏亮點，除了高山特有美景，三位主唱王相文、畢育銓、劉泰佑都未滿18歲，舞者年紀最小只有幼兒園大班6歲。

文化觀光局說，這首音樂MV由縣府與藝瑟影視創意工作室導演洪敬堯、哆俐貓廣告創意空間藝術總監林美容，從腳本設定、曲風歌詞、舞蹈風格、拍攝選景、勘景、實際拍攝、剪輯及平面後製，籌拍過程長達3個月。

縣長翁章梁說，新世代，嘉縣用全新方式行銷，吸引全台目光，當天拍攝清晨他也在場，真的很感動，看到年輕新世代用他們的方式行銷嘉義，讓他深深感動。

嘉義縣政府以「台18，致青春年少18歲」為主題，邀請SOUL BEATS Dance Studio原創舞曲，製作代表青春舞曲「Let's阿里」，演唱者與縣長翁章梁（右）互動。圖／縣府提供
嘉義縣政府以「台18，致青春年少18歲」為主題，邀請SOUL BEATS Dance Studio原創舞曲，製作代表青春舞曲「Let's阿里」，演唱者與縣長翁章梁（右）互動。圖／縣府提供

阿里山 嘉義

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