關店3年！台南新營金石堂書店重新回來了 鄉親超捧場

連鎖書局金石堂書店台南新營店，今天重新開幕，新址落腳三民路上，有100多坪，與採複合式經營，是金石堂旗下首家賣咖啡門市。台南市文化局長葉澤山和新營區長魏文貴均出席，鄉親說「關掉的不只是一間書店而是溪北的邊緣化」，金石堂去年在地方社團試水溫反應熱烈，魏文貴說，樂見重新開店，也盼鄉親珍惜及多捧場。

魏文貴說，實體書店近年來不敵網路等通路，金石堂新營店原址在新營區中山路新營警分局正對面，經營已21年，3年前因租金及停車位等問題，黯然關店，新營店是原台南溪北唯一連鎖書店，地方不捨，雖然有圖書館，「但沒有一家像樣的書店就像缺少了什麼」。

新營區為原台南縣治所在，居民有相當大比例是軍公教人員，在台南縣市合併後，台南溪北（曾文溪以北）有強烈被邊緣化的危機感，加上金石堂書店關門，更讓鄉親熱議，業者去年先在網路社群詢問「金石堂回歸新營可行性」，鄉親熱烈回應，新營區公所也主動與業者接洽協助，未來也會合辦活動。

「金石堂回來囉！」台南市文化局新營文化中心表示，金石堂本次重新回到新營，是受到當地鄉親的熱情回饋，希望金石堂老鄰居能夠再回來。金石堂新營店重新開幕，新址鄰近新營文化中心，文化局除了樂觀其成，也積極規畫未來與書店的合作，持續擴大新營區藝文連線領域。