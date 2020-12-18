台南學甲爐碴清理採樣 查驗結果110年1月出爐

台南市政府環保局今天進場查驗學甲區農地爐碴清理改善，在水域、陸地等12個點採樣底泥與土壤，且分析土壤重金屬，檢驗結果預定110年1月出爐。

台南市學甲區農地爐碴案引起諸多關注，環保局今年8月25日要求明祥馨公司必須在180個工作天內完成爐碴粒料清理。業者9月4日開始清理學甲農地大灣段1746、1747、1748、1765地號等4筆土地，清理面積約1.5公頃，共計清理4萬3084.55公噸，且於12月1日提交改善完成報告書。

環保局今天進場查驗，依「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」，將土地面積劃分成12格，並逐格開挖30公分內土層，採集12個土壤樣品。

不過，業者清理開挖已達地下含水層，許多區域形成約深2公尺水坑。因此，環保局的12個採樣點，9個在水域，3個在陸地；其中水域採樣若無法以人力與機具作業，就搭乘膠筏進行底泥採樣，陸地則開挖採樣。

環保局表示，學甲區農地爐碴粒料清理是否完成，將視明年1月採樣分析結果出爐而定。

明祥馨公司9月4日至11月18日清理學甲區農地大灣段爐碴粒料期間，環保局不僅派員監控，更於10月12日起設置24小時直播，供人隨時上網監督開挖執行狀況，未來地下水也將定期監控。