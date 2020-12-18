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搶救消失中沙洲 台灣最西點網仔竂汕3年要種7萬株樹

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
慈心基金會將在七股潟湖網仔寮汕沙洲沙地上植樹造林。圖／慈心基金會提供
慈心基金會將在七股潟湖網仔寮汕沙洲沙地上植樹造林。圖／慈心基金會提供

為復育台江國家公園網仔寮汕沙洲、維護七股潟湖濕地生態，財團法人慈心有機農業發展基金會承接台江國家公園管理處委託，預計在3年內，種植15.7 公頃、7萬棵樹，並持續養護至樹苗能獨立生存，在初步鞏固危急沙洲區域後，將逐年往沙洲其他區域延伸，以沙洲海岸林和內海紅樹林，共同守護七股潟湖。

台江國家公園管理處處長謝偉松與慈心基金會執行長蘇慕容今天共同簽署合作備忘錄。慈心基金會種樹總監程禮怡針對「守護台江沙洲永續地景之美-談網仔寮汕海岸種樹」專題分享基金會海岸種樹經驗，並說明網仔寮汕造林願景，造林首先規畫在窄域沙丘種樹定沙，並於現有老化木麻黃防風林新植適合現況的樹木、更新木麻黃林，同時在沙洲內海一側，種植紅樹林增加其密度及面積。

慈心基金會表示，在全球氣候變遷、沙洲海岸林老化等嚴峻挑戰下，台江內海漸有沙洲窄化、海岸線內縮現象，其中又以座落於台灣本島最西點、於第一線阻絕外海風浪、守護潟湖生態的網仔寮汕，恐面臨嚴重的沙洲破碎化的危機。這將直接影響台江內海的存續及與其共生的養蚵及水域生物多樣性，令台江內海自然與文化遺產備受威脅。

台江國家公園內「台江內海」是國內最大潟湖，具有稀有的五梨跤等紅樹林植物，也因其低鹽度少風浪之特性，水域生物多樣性也特別高，蘊含了200多種魚貝類等豐富生態，並關聯著瀕危的黑面琵鷺在內的200多種過境鳥類、以及發展逾兩世紀、與自然生態共生的養蚵、漁養殖業的深厚人文歷史。

慈心基金會規畫在沙洲內海一側種植紅樹林增加其密度及面積。圖為七股潟湖網仔寮汕紅樹林現況。圖／慈心基金會提供
慈心基金會規畫在沙洲內海一側種植紅樹林增加其密度及面積。圖為七股潟湖網仔寮汕紅樹林現況。圖／慈心基金會提供
網仔寮現有防風林木麻黃老化，慈心團隊會在森林破空處種植適合的樹種，營造下一代的防風林。圖／慈心基金會提供
網仔寮現有防風林木麻黃老化，慈心團隊會在森林破空處種植適合的樹種，營造下一代的防風林。圖／慈心基金會提供
台江內海具有與生態共生的養蚵、漁養殖業經濟人文歷史。慈心基金會以「里海」概念規畫造林，保存台江內海自然與人文遺產。圖／慈心基金會提供
台江內海具有與生態共生的養蚵、漁養殖業經濟人文歷史。慈心基金會以「里海」概念規畫造林，保存台江內海自然與人文遺產。圖／慈心基金會提供

台江 國家公園 紅樹林

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