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雲林縣加水站的水質是否安全？衛生局報你知

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供

為維護消費者飲水健康，確保加水站的水質及衛生，雲林縣衛生局對全縣各地的投幣式加水站進行水質抽驗，今年總計抽驗320件，其中微生物初驗不合格有14件，已函文業者暫停供水並限期改善。

衛生局表示， 加水站在各地已相當普遍，為消費者飲用水安全把關，衛生局每年會對各地加水站進行抽檢，且加水站的衛生管理人員每年需參加衛生講習，內容包括加強管路、加水槍清潔及製水過程等品質管制，以及貯存設備及加水槍應有防塵設施，不可直接曝曬陽光，加水站周邊保持乾淨，並定期更換濾心。

此外也業者要提供地下水源登錄及載水車資料等，明顯處張貼主管機關核備證明文件、水源許可證明文件等，同時也要加貼「應煮沸、勿生飲」警語，防止民眾誤食生飲影響健康。

從年初起陸續對各地共320處抽水站進行抽驗，經檢測水質共有14不合格，含菌率偏高馬上要求停止供售改善，經複檢後有13件已改善符合規定，但仍有1件不合格，依違反雲林縣加水站衛生管理自治條例規定，裁處罰鍰5000元。

此外對重金屬包括鉛、鎘、汞、砷及溴酸鹽也進行抽檢，檢驗結果均符合規定。衛生局呼籲消費者購水時，應注意是否張貼許可證及自主衛生管理紀錄表等，買者的自備容器也應定時清洗保持乾淨，且一定要經煮沸才可飲用，民眾有問題可打專線電話：05-5339730洽詢。

雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢是否符合標準。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢是否符合標準。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供
雲林衛生局到各地加水站進行水質抽檢，即便是鄉間的小型站也不放過。圖／雲林衛生局提供

衛生局 水質 抽驗

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