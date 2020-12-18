台灣少見 台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟

台南市新豐區孔廟歸仁「敦源聖廟」供奉至聖先師孔子，今天舉行至聖先師2570周年誕辰釋奠禮，是台灣罕見官方祭孔活動，孔子第76代的孔令瑜與地方人士、紅瓦厝國小學童參拜，場面隆重。

今年敦源聖廟祭孔三獻禮輪由仁德區公所主辦，新豐區永康、仁德、歸仁、關廟與龍崎等5個區公所參與，一般祭孔在928教師節，敦源聖廟3年前改在農曆11月初4，相傳是孔子的生日。不過孔子誕辰日眾說紛紜，以元朝前曆法推算農曆11月4日是國曆的928，各地大多採用。

今年主辦仁德區長黃素美擔任正獻官，關廟區長李賢村、龍崎區長顏振羽、永康區公所主秘陳必成、歸仁區公所主秘林育嬪及市議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣等到場。

黃素美表示，釋奠禮依循古制進行，但祭儀簡化，全程降低香燭、金紙用量，放「環保炮」，宣導落實減碳的現代化祭祀。仁德公所為勉勵小朋友向學，讀書用心，贈送「至聖點心麵」給參加的小朋友。

黃素美說，希望釋奠典禮舉行與各界參與，讓「仁德」優良風氣持續發揚傳承，為「美好台南、幸福城市」奠下文化根基。

紅瓦厝國小配合活動舉行戶外教學，崑山科大空間設計系協辦祭孔體驗，藉由手作課程延續先人惜敬字紙之風，再進行準歷史建築園區導覽。