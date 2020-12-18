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台灣少見 台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供

台南市新豐區孔廟歸仁「敦源聖廟」供奉至聖先師孔子，今天舉行至聖先師2570周年誕辰釋奠禮，是台灣罕見官方祭孔活動，孔子第76代的孔令瑜與地方人士、紅瓦厝國小學童參拜，場面隆重。

今年敦源聖廟祭孔三獻禮輪由仁德區公所主辦，新豐區永康、仁德、歸仁、關廟與龍崎等5個區公所參與，一般祭孔在928教師節，敦源聖廟3年前改在農曆11月初4，相傳是孔子的生日。不過孔子誕辰日眾說紛紜，以元朝前曆法推算農曆11月4日是國曆的928，各地大多採用。

今年主辦仁德區長黃素美擔任正獻官，關廟區長李賢村、龍崎區長顏振羽、永康區公所主秘陳必成、歸仁區公所主秘林育嬪及市議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣等到場。

黃素美表示，釋奠禮依循古制進行，但祭儀簡化，全程降低香燭、金紙用量，放「環保炮」，宣導落實減碳的現代化祭祀。仁德公所為勉勵小朋友向學，讀書用心，贈送「至聖點心麵」給參加的小朋友。

黃素美說，希望釋奠典禮舉行與各界參與，讓「仁德」優良風氣持續發揚傳承，為「美好台南、幸福城市」奠下文化根基。

紅瓦厝國小配合活動舉行戶外教學，崑山科大空間設計系協辦祭孔體驗，藉由手作課程延續先人惜敬字紙之風，再進行準歷史建築園區導覽。

敦源聖廟是原台南縣境唯一供奉至聖先師孔子聖廟，源於歸仁仁壽宮敦源社；成立於光緒九年（1883年），是由台南新豐區文人國學社團，日昭二年（1927年）由社友、詩人和地方仕紳共同募款建廟，為民間所有，卻由政府祭拜，不同於官方孔廟的規模與管理，也是地方一大特色，顯露出民間對於孔子的崇敬。

台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
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台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
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台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供
台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟。圖／仁德區公所提供

孔子 孔廟 歷史建築

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