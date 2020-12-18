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斗六工業區聯外道最後1哩路 擴寬通車地方歡欣鼓舞
雲林縣斗六工業區附近的雲218線光復路，是連結台3線重要道路，加上國道3號高速公路下的道路開通後，成為工業區重要聯外道路，但同一條路在台3線轉入工業區後，原本12公尺寬的道路緊縮為6公尺，同一道路寬窄不一，交通壅塞，事故頻傳，最後終能將最後一段約600公尺擴寬，整條路暢行無比，今天地方以歡欣心情進行通車。
今天通車典禮，雲林縣長張麗善、公路總局第五區養護工程處長謝哲雄、斗六工業區廠商協進會及多位議員剪綵後，在鑼鼓開導下，帶領地方各界從民享街步行到國道3號橋下，象徵通車順利，熱鬧滾滾。
張麗善表示，新擴寬道路約593公尺，原路寬僅約6公尺，拓寬後12公尺，全線寬度一致，就不會再有危險和塞車，增益榴中里與周邊地區往來的動線順暢，感謝公路總局協助才完讓擴寬如願以償，同時也感謝彰源公司同意捐地，工程原訂明年1月完工，如今能提前通車，感謝所有單位同心協力。
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