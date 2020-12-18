快訊

雪山隧道北上小客車「自燃」 無人員傷亡雙向恢復通車

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六工業區聯外道最後1哩路 擴寬通車地方歡欣鼓舞

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗六工業區218線最後一段完成擴寬，雲林縣長帶領步行走過新路，心情顯得愉悅。記者蔡維斌／攝影
斗六工業區218線最後一段完成擴寬，雲林縣長帶領步行走過新路，心情顯得愉悅。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六工業區附近的雲218線光復路，是連結台3線重要道路，加上國道3號高速公路下的道路開通後，成為工業區重要聯外道路，但同一條路在台3線轉入工業區後，原本12公尺寬的道路緊縮為6公尺，同一道路寬窄不一，交通壅塞，事故頻傳，最後終能將最後一段約600公尺擴寬，整條路暢行無比，今天地方以歡欣心情進行通車。

今天通車典禮，雲林縣長張麗善、公路總局第五區養護工程處長謝哲雄、斗六工業區廠商協進會及多位議員剪綵後，在鑼鼓開導下，帶領地方各界從民享街步行到國道3號橋下，象徵通車順利，熱鬧滾滾。

張麗善表示，新擴寬道路約593公尺，原路寬僅約6公尺，拓寬後12公尺，全線寬度一致，就不會再有危險和塞車，增益榴中里與周邊地區往來的動線順暢，感謝公路總局協助才完讓擴寬如願以償，同時也感謝彰源公司同意捐地，工程原訂明年1月完工，如今能提前通車，感謝所有單位同心協力。

斗六工業區重要聯外道路最後一哩擴寬後，全線筆直通暢，不再因寬窄不一險象環生。圖／雲林縣府提供
斗六工業區重要聯外道路最後一哩擴寬後，全線筆直通暢，不再因寬窄不一險象環生。圖／雲林縣府提供
聯絡六斗工業區的雲218線道路寬窄不一，事故頻傳，經各方努力終能完成最後一哩路擴寬，今天通車歡欣鼓舞。記者蔡維斌／攝影
聯絡六斗工業區的雲218線道路寬窄不一，事故頻傳，經各方努力終能完成最後一哩路擴寬，今天通車歡欣鼓舞。記者蔡維斌／攝影

國道 斗六 張麗善

延伸閱讀

囤積垃圾外運焚化卡關 雲林縣封膜打包解決燃眉之急

苦等20載草嶺小隊成立了！張麗善：壯大雲林山區消防資源

守住學童健康防線 張麗善：雲林校園食材禁萊豬

雲林西螺因公死亡員警出殯 路過派出所同仁淚送最後一程

相關新聞

信二竹店百年技藝傳四代 多次轉型不轉行

位在台南府城碩果僅存的竹業工藝百年老店「信二竹店」，第三代傳人王壬煇走過產業最蕭條的年代，歷經多次轉型不轉行，如今傳承到...

搶救消失中沙洲 台灣最西點網仔竂汕3年要種7萬株樹

為復育台江國家公園網仔寮汕沙洲、維護七股潟湖濕地生態，財團法人慈心有機農業發展基金會承接台江國家公園管理處委託，預計在3...

雲林縣加水站的水質是否安全？衛生局報你知

為維護消費者飲水健康，確保加水站的水質及衛生，雲林縣衛生局對全縣各地的投幣式加水站進行水質抽驗，今年總計抽驗320件，其...

台灣少見 台南五區公所今孔子農曆誕辰合祭民間孔廟

台南市新豐區孔廟歸仁「敦源聖廟」供奉至聖先師孔子，今天舉行至聖先師2570周年誕辰釋奠禮，是台灣罕見官方祭孔活動，孔子第...

斗六工業區聯外道最後1哩路 擴寬通車地方歡欣鼓舞

雲林縣斗六工業區附近的雲218線光復路，是連結台3線重要道路，加上國道3號高速公路下的道路開通後，成為工業區重要聯外道路...

「我家門前有條圳」特展 宛如走入嘉南大圳百年故事書

位在八田與一紀念園區內的「我家門前有條圳：嘉南大圳開工滿百周年主題展」今天開幕，運用富有童趣的插畫風格設計展場，將大圳工...

影／朱立倫強調言論自由「普拉斯」 送嘉市銀光守護貼

嘉市府今天與銀光未來創新協會合作，在市府舉行「銀光守護貼」捐贈，協會創辦人朱立倫代表捐贈200份互動式QR Code「銀...

今天聯合國國際移民日 嘉藥大成立新住民人才培育平台

今天12月18日是聯合國國際移民日，嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合...

嘉縣明年土地公告現值漲1.2% 地王朴子第84區段蟬聯

嘉義縣110年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評議完竣，地政處今天表示，全縣18鄉鎮市平均調漲幅度1.2％，110...

台南下營174線洋紅風鈴木染病移除 區長：會再種回美景

台南市下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道經樹木專家進行風險評估，發現風鈴木已有病蟲害問題，有致生倒伏或斷枝之危機。依專家建...

嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

嘉義康姓女護理師，因罹患小腦萎縮症，長期住嘉義醫院護理之家，發病初期即發願要器官捐贈、遺愛人間，簽署器捐同意書；康女昨晚...

劇場戶外影像多元舞蹈呈現 嘉縣潮間帶舞蹈節明天登場

嘉義縣2020潮間帶舞蹈節，明天起到27日在民雄鄉表演藝術中心實驗劇場演出，外加一場與戶外環境結合的演出，以及VR舞蹈影...

熱門新聞

每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。