斗六工業區聯外道最後1哩路 擴寬通車地方歡欣鼓舞

雲林縣斗六工業區附近的雲218線光復路，是連結台3線重要道路，加上國道3號高速公路下的道路開通後，成為工業區重要聯外道路，但同一條路在台3線轉入工業區後，原本12公尺寬的道路緊縮為6公尺，同一道路寬窄不一，交通壅塞，事故頻傳，最後終能將最後一段約600公尺擴寬，整條路暢行無比，今天地方以歡欣心情進行通車。

今天通車典禮，雲林縣長張麗善、公路總局第五區養護工程處長謝哲雄、斗六工業區廠商協進會及多位議員剪綵後，在鑼鼓開導下，帶領地方各界從民享街步行到國道3號橋下，象徵通車順利，熱鬧滾滾。