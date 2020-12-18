「我家門前有條圳」特展 宛如走入嘉南大圳百年故事書

位在八田與一紀念園區內的「我家門前有條圳：嘉南大圳開工滿百周年主題展」今天開幕，運用富有童趣的插畫風格設計展場，將大圳工程中生硬的水利知識與文化歷史，透過「情境化」與「故事化」的方式轉譯，並加入互動遊戲裝置與情境布置，趣味性十足，宛如走入一本嘉南大圳百年故事書，適合各年齡層的民眾來觀展。

展覽內容分為「嘉南糧倉」、「築圳那天」、「圳流百年」三大展區，透過遊戲互動與歷史影像紀錄，帶領大家一窺嘉南大圳興建工程及築圳工人的生活，以及如何將雲嘉南「看天田」變成嘉南米倉。展場透過趣味展示手法及文化科技活化歷史文獻、老照片、文物等，吸引大眾注意嘉南大圳歷史風華與重要意義，市黃偉哲也當場玩起互動遊戲來探索水利灌溉的網絡。

黃偉哲表示，嘉南大圳百年來造就了嘉南平原的富饒，希望透過這次的展覽，讓大家了解先人對這塊土地的努力與奉獻，珍惜這塊土地，也珍惜水資源。今年是嘉南大圳開工滿百年，完工滿90年，嘉南大圳雖是八田與一設計的，但施工很多都是我們自己的先人，都是台灣人來施工的。，嘉南大圳百年來承載農業的興盛，包括糧食的供應，還有包括許許多多對於地方上經濟的促進，應該緬懷在心，一棒一棒地傳下去，讓後代子孫知道。