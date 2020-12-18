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「我家門前有條圳」特展 宛如走入嘉南大圳百年故事書

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，導覽人員說明水閘門鎖的歷史過程。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，導覽人員說明水閘門鎖的歷史過程。記者吳淑玲／攝影

位在八田與一紀念園區內的「我家門前有條圳：嘉南大圳開工滿百周年主題展」今天開幕，運用富有童趣的插畫風格設計展場，將大圳工程中生硬的水利知識與文化歷史，透過「情境化」與「故事化」的方式轉譯，並加入互動遊戲裝置與情境布置，趣味性十足，宛如走入一本嘉南大圳百年故事書，適合各年齡層的民眾來觀展。

展覽內容分為「嘉南糧倉」、「築圳那天」、「圳流百年」三大展區，透過遊戲互動與歷史影像紀錄，帶領大家一窺嘉南大圳興建工程及築圳工人的生活，以及如何將雲嘉南「看天田」變成嘉南米倉。展場透過趣味展示手法及文化科技活化歷史文獻、老照片、文物等，吸引大眾注意嘉南大圳歷史風華與重要意義，市黃偉哲也當場玩起互動遊戲來探索水利灌溉的網絡。

黃偉哲表示，嘉南大圳百年來造就了嘉南平原的富饒，希望透過這次的展覽，讓大家了解先人對這塊土地的努力與奉獻，珍惜這塊土地，也珍惜水資源。今年是嘉南大圳開工滿百年，完工滿90年，嘉南大圳雖是八田與一設計的，但施工很多都是我們自己的先人，都是台灣人來施工的。，嘉南大圳百年來承載農業的興盛，包括糧食的供應，還有包括許許多多對於地方上經濟的促進，應該緬懷在心，一棒一棒地傳下去，讓後代子孫知道。

文化局長葉澤山指出，烏山頭水庫跟嘉南大圳成就了百年來嘉南平原的富饒，對於促進台南農業的興盛與經濟的發展，有著不可磨滅且非常重要的地位，歡迎民眾一起來認識嘉南平原的百年風華，市府也與鄰近學校合作，推動水圳教育，讓下一代可以「吃果子拜樹頭」飲水思源去了解嘉南大圳與烏山頭水庫的發展。

嘉南大圳開工滿百周年主題展，「開于配水這件事」互動展出。記者吳淑玲／攝影
嘉南大圳開工滿百周年主題展，「開于配水這件事」互動展出。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，探索水利灌溉遊戲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，探索水利灌溉遊戲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，探索水利灌溉遊戲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）參觀嘉南大圳開工滿百周年主題展，探索水利灌溉遊戲。記者吳淑玲／攝影

水庫 黃偉哲

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