影／朱立倫強調言論自由「普拉斯」 送嘉市銀光守護貼

嘉市府今天與銀光未來創新協會合作，在市府舉行「銀光守護貼」捐贈，協會創辦人朱立倫代表捐贈200份互動式QR Code「銀光守護貼」市府，朱立倫也針對醫師蘇偉碩被「查水錶」回應，台灣言論自由很珍貴，希望能「普拉斯」(提升)不要「麥娜斯」(下降)。

前新北市長朱立倫今天出席活動，接受媒體提問時表示，台灣最珍貴的就是言論自由，醫生表達不同的立場我們都尊重，希望台灣的言論自由能夠「普拉斯」(提升)不要「麥娜斯」(下降)，不要因此少了言論自由，這部分大家都還要一起努力。

市長黃敏惠表示，嘉義市長照是台灣第一個堅持做到底的城市，很多服務方案都超前部署，同時也是全台灣最早的高齡友善城市，因為對高齡者友善，就是對任何年齡都友善。

她說，市府提供智慧多元的失智協尋服資源，長輩、家人可視需求選擇，現在除了警察局按捺指紋、守護嘉憶人防走失載具、預防走失手鍊等，今天更多了「銀光守護貼」守護長輩，讓大家多一種選擇。