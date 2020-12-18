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影／朱立倫強調言論自由「普拉斯」 送嘉市銀光守護貼
嘉市府今天與銀光未來創新協會合作，在市府舉行「銀光守護貼」捐贈，協會創辦人朱立倫代表捐贈200份互動式QR Code「銀光守護貼」市府，朱立倫也針對醫師蘇偉碩被「查水錶」回應，台灣言論自由很珍貴，希望能「普拉斯」(提升)不要「麥娜斯」(下降)。
前新北市長朱立倫今天出席活動，接受媒體提問時表示，台灣最珍貴的就是言論自由，醫生表達不同的立場我們都尊重，希望台灣的言論自由能夠「普拉斯」(提升)不要「麥娜斯」(下降)，不要因此少了言論自由，這部分大家都還要一起努力。
市長黃敏惠表示，嘉義市長照是台灣第一個堅持做到底的城市，很多服務方案都超前部署，同時也是全台灣最早的高齡友善城市，因為對高齡者友善，就是對任何年齡都友善。
她說，市府提供智慧多元的失智協尋服資源，長輩、家人可視需求選擇，現在除了警察局按捺指紋、守護嘉憶人防走失載具、預防走失手鍊等，今天更多了「銀光守護貼」守護長輩，讓大家多一種選擇。
「讓嘉義市的成功帶到全台！」朱立倫表示，「銀光守護貼」讓可以貼在長輩的常用鞋、平安符、錶帶、敬老卡或醒目的物品，當長輩需要支援時，善心人士只要用手機掃一下守護貼紙的QR Code，在黃金3秒就可撥打到緊急聯絡人、家屬或者是派出所等，提高長輩外出活動的安全。今天來到全台灣第一名的幸福城市嘉義市，如果在此推行效果很好，將再增加提供更多守護貼給嘉義市。
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