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今天聯合國國際移民日 嘉藥大成立新住民人才培育平台

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供
嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供

今天12月18日是聯合國國際移民日，嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」，嘉大副校長張翊峰任平台計畫主持人。

主計總處統計顯示：至2019年底新移民人口已55萬人左右，大陸地區約佔58.4%、東南亞地區約佔23.2%；主要是婚姻移民，且多數家境不寬裕。政府持續舉辦中文學習、美容美髮、電腦應用、中西式烹飪、簿記理財等許多基礎職業培訓課程。已有許多新住民慢慢站穩腳步，二代子女多在社會表現傑出。然而還有許多新住民仍艱辛生存。

這次成立平台主要是策進會理事長黃煒能博士，也是新住民家庭，太太是雲南新娘謬願青，在台南開設「上茶堂」普洱茶專賣店，經營多年有成。黃煒能深感新住民在台灣生存，需要進一步替新住民朋友們補足消除貧窮循環所需的社會資本競爭力，與社會共存共融，與嘉大產學合作成立台灣「新住民平台」。

平台借助嘉大藥理生技、養生保健、食品營養、美妝時尚等專業技能，這些專業同時亦為新住民們從事的主體產業。特別的是，平台的業界師資多數具有新住民身份，這些新住民師資，亦通過了美國專案管理師培訓，加拿大芳療師、英國整體治療師、美國國家整體芳療師、中華民國民俗調理業傳統整復推拿士等多項國際專業證照，除教學工作，也是新住民創業與就業典範。

張翊峰表示，嘉大恰好具備了新住民從事的主體產業所需的師資、設備、技術，天時、地利、人和，希望藉由平台，協助新住民朋友，擴增社會資本，提升社會地位。平台同時關注新住民母國因應未來RECP所帶來的機遇，將以國際產學合作方式，鏈結新住民母國的社會資本，或有機會產生跨境商機，共創雙贏。

此次合作，獲得了台南市新移民女性關懷協會、台灣印尼新住民發展協會、中華民國經絡鬆筋整體健康協會、大台南芳薰香植物精油服務人員職業工會等多家公協會大力支持。

嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供
嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供
嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供
嘉南藥理大學與台灣產學研合作發展策進會產學合作，成立「台灣新住民國際人才培育與產學合作平台」。圖／主辦單位提供

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