嘉縣明年土地公告現值漲1.2% 地王朴子第84區段蟬聯

嘉義縣110年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評議完竣，地政處今天表示，全縣18鄉鎮市平均調漲幅度1.2％，110年公告土地現值逾一般正常交易價格9成，符合內政部既定地價政策。

最高地價區段「地王」：朴子市第84區段（區段範圍位於朴子市新市場路西側舊有水溝至市西路之山通路），110年公告土地現值每平方公尺13萬元；最低地價區段：大埔鄉第3地價區段（區段範圍大埔鄉曾文水庫淹沒區），110年公告土地現值每平方公尺維持80元。

「地王」土地位在山通路與市西路交叉口，鄰近嘉義客運朴子總站，是東往嘉市，西至東石鄉、布袋鎮海口的交通中心，附近有多家銀行，對面是朴子最熱鬧的第二市場，周邊商店林立，鄰近商業活動熱絡，生活機能與交通運輸便利，是人潮匯聚重要區域。

地價區段部分，全縣110年地價區段數經各地政事務所年度作業檢討後調整為437個，較今年增加16個。全縣調幅較大鄉鎮包括中埔鄉調升3.98%，調整範圍以和睦自辦市地重劃區為主，鹿草鄉調升3.65%，調整範圍為馬稠後產業園區一期土地。

太保市調升3.58%，調整範圍以高速公路嘉義交流道與嘉市毗鄰共同開發貨物轉運中心區為主，都屬新興發展地區及新開發建設地區，帶動周邊區域的發展，區內土地買賣移轉價格高於公告現值，為合理反應一般正常交易價格，酌以適度調高，其他各鄉鎮僅微幅調整。