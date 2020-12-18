聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南下營174線洋紅風鈴木染病移除 區長：會再種回美景
台南市下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道經樹木專家進行風險評估，發現風鈴木已有病蟲害問題，有致生倒伏或斷枝之危機。依專家建議先移除32棵危險樹木，並加強該段巡檢工作，以維護用路人通行安全。
下營區長李宗翰說，雖然樹木移除危機暫時解除，但因土壤內病菌依舊存在，需要休養，等病菌危機解除後，會再重新種上洋紅風鈴木，並積極管理，讓行道樹能恢復往日風光。
下營大屯段市道174線兩旁行道樹種滿洋紅風鈴木，全長約1.5公里，每年1月至2月開花時節，沿途可以看到粉紅花朵掛滿枝頭，道路兩旁的天空綿延形成粉紅花海，總是吸引遊客或過路人駐足拍照；近年花況卻已不復見，且今年10月底一陣強風掃過，2棵洋紅風鈴木應聲伏倒。
經台南社區大學樹木專家李武昌老師檢視，原來生病了，沿線勘查結果發現該路段有上百棵風鈴木染有白腐朽病、白蟻、等病蟲害，恐導致樹木中空頭重腳輕情況，養分無法順利吸收，倘風雨來襲，將可能發生倒伏或斷枝的情況。
工務局以維護用路人交通安全為優先考量，並參考專家建議，先針對較高大且難以救治的危木忍痛移除32棵洋紅風鈴木，挖除的樹根部分，將先讓土壤休養生息一段時間，待其土壤恢復生機後，再利用台積電綠色減碳植樹計畫進行補植。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言