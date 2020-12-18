台南下營174線洋紅風鈴木染病移除 區長：會再種回美景

台南市下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道經樹木專家進行風險評估，發現風鈴木已有病蟲害問題，有致生倒伏或斷枝之危機。依專家建議先移除32棵危險樹木，並加強該段巡檢工作，以維護用路人通行安全。

下營區長李宗翰說，雖然樹木移除危機暫時解除，但因土壤內病菌依舊存在，需要休養，等病菌危機解除後，會再重新種上洋紅風鈴木，並積極管理，讓行道樹能恢復往日風光。

下營大屯段市道174線兩旁行道樹種滿洋紅風鈴木，全長約1.5公里，每年1月至2月開花時節，沿途可以看到粉紅花朵掛滿枝頭，道路兩旁的天空綿延形成粉紅花海，總是吸引遊客或過路人駐足拍照；近年花況卻已不復見，且今年10月底一陣強風掃過，2棵洋紅風鈴木應聲伏倒。

經台南社區大學樹木專家李武昌老師檢視，原來生病了，沿線勘查結果發現該路段有上百棵風鈴木染有白腐朽病、白蟻、等病蟲害，恐導致樹木中空頭重腳輕情況，養分無法順利吸收，倘風雨來襲，將可能發生倒伏或斷枝的情況。