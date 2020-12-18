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嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義醫院呼籲民眾，可簽署器官捐贈同意卡，延續生命愛無限。記者卜敏正／攝影
嘉義醫院呼籲民眾，可簽署器官捐贈同意卡，延續生命愛無限。記者卜敏正／攝影

嘉義康姓女護理師，因罹患小腦萎縮症，長期住嘉義醫院護理之家，發病初期即發願要器官捐贈、遺愛人間，簽署器捐同意書；康女昨晚離世，醫護團隊立即執行器捐眼角膜摘除手術，完成她的心願。

47歲康姓護理師為小腦萎縮症患者，5年前發病後，器官漸進式退化，但腦部未受影響、思考正常，入住嘉義醫院護理之家後 ，即完成器官捐贈同意書簽署，家人也十分支持她的意願。

嘉義醫院社工室主任林佳慈表示，康女本月7日因為身體狀況不佳住院，昨晚醫療團隊就做好準備，晚間10時許確定康女離世，就啟動器捐流程，全體動員分秒必爭，全力完成器捐者與家屬心願。

林佳慈說，康女原有意捐出所有可用器官、大體，經醫療評估器官衰竭退化不適合，最後摘下2眼角膜送眼庫配對；器官捐贈是往生者留給家人的溫暖禮物，除了能幫助需要的人，更能陪伴家屬度過悲傷期。

嘉義醫院院長黃元德表示，對康女士的大愛，深表無限感激與尊敬。近年雖然簽署器捐人數增加，但這卻是嘉義醫院今年第一起眼角膜捐贈成功案例，目前等待器官移植挽救生命的病人依舊眾多，呼籲社會大眾，踴躍響應器捐，讓生命光輝永續長存。

嘉義醫院醫療及器捐團隊，昨晚向器捐的康女鞠躬致意 。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院醫療及器捐團隊，昨晚向器捐的康女鞠躬致意 。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院呼籲民眾器官捐贈，延續生命愛無限。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院呼籲民眾器官捐贈，延續生命愛無限。記者卜敏正／翻攝

器官捐贈 嘉義 護理師

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