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嘉縣大埔美郵局開幕 吳宏謀：郵局好厝邊營運不計成本
嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區開發完成，園區4700名員工進駐，欠缺郵局，廠商代表向立委陳明文反映，陳去年底向交通部長林佳龍及中華郵政董事長吳宏謀爭取，縣府工業區服務中心出租一樓，讓郵政改裝成大埔美郵局，上午熱鬧慶祝開幕營業，員工及在地居民都說好方便。
開幕典禮，吳宏謀、縣長翁章梁、立委陳明文服務處主任簡文化、嘉義郵局局長彭履恒等共同剪綵，數十名來賓祝賀，郵政公司斥資750萬元改裝，共有經理等3名職員服務，除服務園區，還可為附近大林、梅山及民雄等鄉鎮提供郵政金融及物流服務，設置ATM及智慧i郵箱，提供24小時全年無休郵政服務。
吳宏謀說，兌現交通部長林佳龍去年設大埔美郵局承諾，大埔美地區快速成長，許多大型公司建設進行，隨著園區生活機能需求提升，包括郵政、金融、電信及公用事業單位等生活設施，都有立即性需求，中華郵政做好厝邊設大埔美郵局，不計成本營運。
翁章梁指出，大埔美園區現有非營利幼兒園，新增郵局，還計畫在服務中心招商，設置全天候便利超商，充實園區生活機能，園區一、二期共387公頃，有115家廠商進駐，其中91家完成建廠營運，為轉型工業大縣，還有馬稠後產業園區前後期，中埔鄉公館、水上鄉南靖工業區及民雄鄉航太園區開發，他還向總統及行政院長爭取設置科學園區，蘇貞昌指示科技部評估。
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