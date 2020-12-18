嘉縣大埔美郵局開幕 吳宏謀：郵局好厝邊營運不計成本

嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區開發完成，園區4700名員工進駐，欠缺郵局，廠商代表向立委陳明文反映，陳去年底向交通部長林佳龍及中華郵政董事長吳宏謀爭取，縣府工業區服務中心出租一樓，讓郵政改裝成大埔美郵局，上午熱鬧慶祝開幕營業，員工及在地居民都說好方便。

開幕典禮，吳宏謀、縣長翁章梁、立委陳明文服務處主任簡文化、嘉義郵局局長彭履恒等共同剪綵，數十名來賓祝賀，郵政公司斥資750萬元改裝，共有經理等3名職員服務，除服務園區，還可為附近大林、梅山及民雄等鄉鎮提供郵政金融及物流服務，設置ATM及智慧i郵箱，提供24小時全年無休郵政服務。

吳宏謀說，兌現交通部長林佳龍去年設大埔美郵局承諾，大埔美地區快速成長，許多大型公司建設進行，隨著園區生活機能需求提升，包括郵政、金融、電信及公用事業單位等生活設施，都有立即性需求，中華郵政做好厝邊設大埔美郵局，不計成本營運。