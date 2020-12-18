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開放預訂！ 台南庇護工場年菜、伴手禮「準備好了」
年節將屆，台南市的庇護工場已經準備好年菜、年節禮品等，搶攻年節市場，台南市勞工局牽線透過各農會超市作為銷售管道，今天在官田區農會舉辦行銷活動，市長黃偉哲出席踴躍購買庇護工場的年菜及年節禮品，幫助身心障礙朋友透過自己的雙手努力站出來，給予支持及鼓勵。
勞工局長王鑫基表示，除了庇護工場自己銷售外，勞工局也委請農會超市代為銷售，另外台南市各大工會也都會幫庇護工廠購買年節應景產品，且有多家企業已經訂購，希望民眾過年有需要的年菜與禮品，可以向庇護工場選購。
喜憨兒基金會的「愛點心」庇護工場與錦霞樓、漢典食品技術合作，推出豐盛的年菜組合、蓮心園庇護農藝工廠推出無毒生菜沙拉、日曬米、紫蘇梅與蛋捲禮盒、展翼烘焙庇護工場有堅果塔、手工餅乾、吉茂庇護工場推出客製化紅包袋，以搶攻年節的年菜與禮品及應景產品市場。
為了幫助庇護工場擴大行銷，勞工局與台南市農會聯銷中心於田中特賣的ＤＭ中，推展喜憨兒「愛點心」的年菜商品預購，參加的有官田、麻豆等十區的農會，另外台南市油漆工會、台灣百事食品、亞洲航空公司、台南紡織仁德廠等都熱烈訂購。
黃偉哲表示，年節到了，有些團體會包紅包或者贈米來幫助弱勢民眾，購買庇護工場的年節禮品，也是幫助弱勢的一種方法，尤其這些年節禮品大家都需要，過年又能做公益，何樂而不為。
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