快訊

樹林高中傳學生段考用Line群組集體作弊 校長：20多人涉弊

中天關台後52台誰入主？57.9％民眾支持系統業者決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開放預訂！ 台南庇護工場年菜、伴手禮「準備好了」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影

年節將屆，台南市的庇護工場已經準備好年菜、年節禮品等，搶攻年節市場，台南市勞工局牽線透過各農會超市作為銷售管道，今天在官田區農會舉辦行銷活動，市長黃偉哲出席踴躍購買庇護工場的年菜及年節禮品，幫助身心障礙朋友透過自己的雙手努力站出來，給予支持及鼓勵。

勞工局長王鑫基表示，除了庇護工場自己銷售外，勞工局也委請農會超市代為銷售，另外台南市各大工會也都會幫庇護工廠購買年節應景產品，且有多家企業已經訂購，希望民眾過年有需要的年菜與禮品，可以向庇護工場選購。

喜憨兒基金會的「愛點心」庇護工場與錦霞樓、漢典食品技術合作，推出豐盛的年菜組合、蓮心園庇護農藝工廠推出無毒生菜沙拉、日曬米、紫蘇梅與蛋捲禮盒、展翼烘焙庇護工場有堅果塔、手工餅乾、吉茂庇護工場推出客製化紅包袋，以搶攻年節的年菜與禮品及應景產品市場。

為了幫助庇護工場擴大行銷，勞工局與台南市農會聯銷中心於田中特賣的ＤＭ中，推展喜憨兒「愛點心」的年菜商品預購，參加的有官田、麻豆等十區的農會，另外台南市油漆工會、台灣百事食品、亞洲航空公司、台南紡織仁德廠等都熱烈訂購。

黃偉哲表示，年節到了，有些團體會包紅包或者贈米來幫助弱勢民眾，購買庇護工場的年節禮品，也是幫助弱勢的一種方法，尤其這些年節禮品大家都需要，過年又能做公益，何樂而不為。

台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影
台南市庇護工場年菜及年節伴手禮，鼓勵民眾做公益。記者吳淑玲／攝影

庇護工場 年菜 農會

延伸閱讀

台南新營轉運站12月25日試營運 會勘「無障礙設施」

唯一韓星來台跨年！少女時代孝淵為了台南「隔離中」

黃偉哲臉書發文 施政滿意度78%持續努力

工研院發表亞熱帶首座旋轉綠能建築技術研發測試平台

相關新聞

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

台鐵105班次自強號今天上午因動力異常延遲85分鐘才發車，1名簡姓旅客指出，原預計早上7點33分從桃園搭到台南，站在月台...

南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

台南市政府今天公布31日跨年演唱會卡司，邀請韓國大勢女團「少女時代」的孝淵作為特別來賓，市府表示，擁有超高人氣的孝淵預料...

嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

嘉義康姓女護理師，因罹患小腦萎縮症，長期住嘉義醫院護理之家，發病初期即發願要器官捐贈、遺愛人間，簽署器捐同意書；康女昨晚...

嘉縣大埔美郵局開幕 吳宏謀：郵局好厝邊營運不計成本

嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區開發完成，園區4700名員工進駐，欠缺郵局，廠商代表向立委陳明文反映，陳去年底向交通部長林...

開放預訂！ 台南庇護工場年菜、伴手禮「準備好了」

年節將屆，台南市的庇護工場已經準備好年菜、年節禮品等，搶攻年節市場，台南市勞工局牽線透過各農會超市作為銷售管道，今天在官...

基於資安考慮 台南消防局明年度起禁購大陸製無人機

繼美國、日本禁用中國大陸所生產無人機後，台南市府消防局基於資安疑慮，明年度起採購救災用無人機，將全面禁止大陸製品。消防局...

嘉義市國際管樂節今起跑 樂迷：今年怎麼沒中正公園

2020嘉義市國際管樂節今天登場，日前室內場免費索票，包括今晚嘉義市青年管弦樂團 ，及25日國防部示範樂隊等場次，一開放...

暖心里長連7年發起愛心年菜認捐 不到1周420份達標

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭在臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第7年，目標420份，每份千元，贈年菜對象是朴子警分...

融入在地特色 嘉市低底盤電動公車 新增12輛

嘉義市低底盤電動公車再添生力軍，新增12輛中型巴士，車內裝設計新穎，融入在地特色沙鍋魚頭、米糕、鱔魚炒麵等小吃，以及外星...

推有機米有成 太保農會獲農糧署10大亮點獎

太保市農會自民國85年推動種植有機水稻，90年通過慈心有機驗證，榮獲今年行政院農糧署「十大亮點團體獎」，今天頒獎，太保市...

烏魚子正好吃 本產子留有「肉頭」

今年烏魚子產量略減但受進口與疫情影響，除高檔貨仍昂貴，一般烏魚子價格下跌，目前4兩重的烏魚子每台斤約1700元，比去年降...

救護車不得原車轉送 跳島突破

台南市消防局結合偏鄉醫院啟動「跳島」計畫，這是突破以往「119救護車不得原車轉送」限制，衛福部台南醫院新化分院今年7月率...

熱門新聞

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％

小心違規！台南北區這路段即日禁行機慢車 別闖快車道

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。