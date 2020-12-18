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基於資安考慮 台南消防局明年度起禁購大陸製無人機
繼美國、日本禁用中國大陸所生產無人機後，台南市府消防局基於資安疑慮，明年度起採購救災用無人機，將全面禁止大陸製品。消防局局長李明峯指出，目前局內有4架非大陸品牌無人機，且均優先於第一線服勤使用，對於救災上並不會影響。
消防局指出，無人機可透過通訊網路，將拍下的影像、照片與飛行數據存於資訊系統裡，在5G日益普及後，無人機獲得廣泛應用，不過也可能遭不肖人士經由網路攻擊竊取無人機情報與操控權。
局長李明峯表示，消防局從明年度起，禁止採購陸製救災用無人機，目前局內有4架非大陸品牌無人機，且均優先於第一線服勤使用，對於救災上並不會影響。至於現有的5架陸製無人機，為因應資安疑慮，明年起將依採購年限逐步汰換且作為平時飛手訓練使用。
他指出，在陸製無人機全面汰換前，一、關閉通訊連線功能採用離線模式飛行，並採取離線模式存取資料。二、遇有救災搜溺任務，優先派遣消防局義消通訊中隊的國產自組機支援協助救災，以為因應。
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