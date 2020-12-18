台南新營轉運站12月25日試營運 會勘「無障礙設施」

新營轉運站兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，在營運前確保各項無障礙設施，均能符合身障人士的需求，台南市交通局邀集身心障礙者權益保障推動小組委員辦理無障礙環境通用設計會勘，營造友善的候車環境。

交通局局長王銘德指出，市長黃偉哲特別重視提供溪北地區對外聯絡的交通新門戶新營轉運站，多次提醒交通局妥適規畫場站內各種運具分流及動線，提供高效率轉乘服務、便捷舒適的候車環境，新營轉運站提供國道、公路客運、市區公車、計程車、停車場及店鋪等便民轉乘服務，一併帶動溪北地區整體發展。

局長王銘德表示，新營轉運站規畫設計階段即採通用設計概念，確保各族群使用權益，特邀請台南市政府身心障礙者權益保障推動小組6位委員做營運前的最後確認，針對各項無障礙相關設備逐一檢視功能。

會勘由公共運輸處以低地板巴士載送委員到場，實際操作上下車、進出站、上下樓等動線，委員對轉運站的無障礙設計及空間規畫表示肯定，另針對停車場無障礙格位鋪面、部份標示指引提出微調改善的建議，將交由交通局持續檢討改進各項無障礙相關設備。