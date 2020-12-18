台南升格十周年活動起跑 花展、花燈、免費氣墊嘉年華

為慶祝台南縣市合併10周年，府會攜手舉辦「十年有成，台南共好」系列活動，台南市議長郭信良與台南市長黃偉哲今天共同宣布「百花齊放」展覽起跑，為活動揭開序幕，即日起到明年1月3日將有花燈展、免費的氣墊嘉年華在永華市政園區、市議會陸續登場。

郭信良表示，台南市四季氣候變化不大，即使是冬天仍可看到各色花朵綻放的景色，因此台南市議會特地推出百花齊放展覽，共展出近百種、達3萬株的花草，希望為民眾帶來新年的喜悅與期待。

郭信良說，除了打頭陣的百花齊放展覽，23日起在議會大廳將有「議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧展」，24日晚上在議會廣場有燈會啟燈及平安夜點燈祈福，26日在西拉雅廣場有議長盃全國學生儀隊競賽，明年元月1日到3日在西拉雅廣場還有歡樂氣墊嘉年華。最不容錯過的是24日起到明年元月3日，在永華府會園區的大型花燈展出。

黃偉哲指出，永華府會園區白日百花齊放，晚上千燈齊亮，包括37區公所都有花燈展出。這10年來市府很努力在做市政建設，邀請市民歡慶10周年，也希望大家齊心邁向下一個10周年，為平衡溪北溪南觀光發展，明年除夕跨年晚會將在柳營代天院舉辦。

另外，除了26日和31日外，這段期間每晚在議會廣場都有晚會及摸彩活動，來參觀的民眾能參加議長盃繪畫及攝影比賽。