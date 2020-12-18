資安疑慮 台南消防局無人機出勤以非中製優先
中國製無人機恐衍生資安疑慮，台南市消防局將逐步汰換中製無人機，明年起無人機出勤以非中製為優先。
台南市消防局長李明峯今天表示，台南市消防局明年起將禁止採購中製無人機，消防局內4架非中製無人機優先用於第一線服勤，不會影響救災。
至於台南市消防局現有5架中製無人機，消防局明年將依採購年限逐步汰換，平時則作為飛手訓練使用。中製無人機汰換前，將關閉通訊連線功能採用離線模式飛行，且採取離線模式存取資料。
消防局人員說，無人機可透過通訊網路，將拍下影像、照片與飛行數據存於資訊系統中，在5G日益普及後，無人機獲得廣泛應用，可能遭不肖人士經由網路攻擊竊取無人機情報與操控權。
中國製無人機恐衍生資安問題，日前引起台南市議員關切，市府智慧發展中心副主任陳冠中表示，市府中製無人機預定民國113年全數汰除。目前台南市政府有49架中製無人機，占比達8成。
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