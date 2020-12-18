台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

台鐵105班次自強號今天上午因動力異常延遲85分鐘才發車，1名簡姓旅客指出，原預計早上7點33分從桃園搭到台南，站在月台卻遲遲不見車影、未聽見廣播，一問站務人員才知誤點，旅客全湧進櫃臺，得到回覆卻是換站票「站到嘉義」或「等85分鐘」，形容根本是地獄選擇，痛批旅程都毀了。

簡女表示，提早1個月就安排旅程，好不容易搶到桃園到台南的自強號車票，今天早上在桃園站南下月台，等到7點33分發車時間火車卻一直沒進站，等車期間也沒聽到廣播，後來詢問站務人員，對方才說該車在七堵站發生機台故障、動力異常。

她說，當下同班車的旅客全擠進2樓售票櫃檯，頻頻抱怨「上班要遲到了！」「到底要等多久？」一旁的婦人也說打算到雲林斗六，受誤點影響整個行程大亂，若改時間改搭高鐵，也得耗資車費、時間到中壢青埔的高鐵桃園站，認為相當不划算。

簡女指出，在櫃臺排了快30分鐘，售票員才告知說，若要換票只能改搭其他班次，必須到嘉義站才有座位，等於得「一路從桃園站到嘉義」，或是等待85分鐘再搭原班車，認為兩者之間根本是「地獄選擇」，最後直到早上8點55分，該班自強號才抵達，但已經在桃園站苦等了82分鐘。