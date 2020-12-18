快訊

北宜半個月來雨量破千毫米 台灣這3個地方卻一滴雨都沒下

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
台鐵105次自強號今天上午誤點85分鐘。圖／讀者提供
台鐵105次自強號今天上午誤點85分鐘。圖／讀者提供

台鐵105班次自強號今天上午因動力異常延遲85分鐘才發車，1名簡姓旅客指出，原預計早上7點33分從桃園搭到台南，站在月台卻遲遲不見車影、未聽見廣播，一問站務人員才知誤點，旅客全湧進櫃臺，得到回覆卻是換站票「站到嘉義」或「等85分鐘」，形容根本是地獄選擇，痛批旅程都毀了。

簡女表示，提早1個月就安排旅程，好不容易搶到桃園到台南的自強號車票，今天早上在桃園站南下月台，等到7點33分發車時間火車卻一直沒進站，等車期間也沒聽到廣播，後來詢問站務人員，對方才說該車在七堵站發生機台故障、動力異常。

她說，當下同班車的旅客全擠進2樓售票櫃檯，頻頻抱怨「上班要遲到了！」「到底要等多久？」一旁的婦人也說打算到雲林斗六，受誤點影響整個行程大亂，若改時間改搭高鐵，也得耗資車費、時間到中壢青埔的高鐵桃園站，認為相當不划算。

簡女指出，在櫃臺排了快30分鐘，售票員才告知說，若要換票只能改搭其他班次，必須到嘉義站才有座位，等於得「一路從桃園站到嘉義」，或是等待85分鐘再搭原班車，認為兩者之間根本是「地獄選擇」，最後直到早上8點55分，該班自強號才抵達，但已經在桃園站苦等了82分鐘。

她不解說，誤點原因雖然多，不論機械、天候或人為因素都有，也理解台鐵人員辛勞，但今天一早班車就發生故障，早就壞掉的東西為何站內沒有提前告知？導致旅客的權益被白白犧牲，原本安排的行程大亂，一整天好心情都毀了。

簡女表示，在桃園站受誤點影響，同班車旅客湧進櫃臺，最後才被告知換車得站到嘉義才有位置，或是等待85分鐘搭原班車，認為根本是地獄選擇。圖／讀者提供
簡女表示，在桃園站受誤點影響，同班車旅客湧進櫃臺，最後才被告知換車得站到嘉義才有位置，或是等待85分鐘搭原班車，認為根本是地獄選擇。圖／讀者提供

自強號 嘉義

延伸閱讀

台鐵26日深夜要施工！ 到彰化這3列次會誤點半小時

承「畫都」精神 嘉義市立美術館首展【辶反風景】開幕

嘉市英倫電動巴士增中巴生力軍 路線延伸至民雄工業區

猴硐單線搶通誤點嚴重 今起平溪線、深澳線分割運轉　

相關新聞

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

台鐵105班次自強號今天上午因動力異常延遲85分鐘才發車，1名簡姓旅客指出，原預計早上7點33分從桃園搭到台南，站在月台...

南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

台南市政府今天公布31日跨年演唱會卡司，邀請韓國大勢女團「少女時代」的孝淵作為特別來賓，市府表示，擁有超高人氣的孝淵預料...

嘉義市國際管樂節今起跑 樂迷：今年怎麼沒中正公園

2020嘉義市國際管樂節今天登場，日前室內場免費索票，包括今晚嘉義市青年管弦樂團 ，及25日國防部示範樂隊等場次，一開放...

暖心里長連7年發起愛心年菜認捐 不到1周420份達標

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭在臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第7年，目標420份，每份千元，贈年菜對象是朴子警分...

融入在地特色 嘉市低底盤電動公車 新增12輛

嘉義市低底盤電動公車再添生力軍，新增12輛中型巴士，車內裝設計新穎，融入在地特色沙鍋魚頭、米糕、鱔魚炒麵等小吃，以及外星...

推有機米有成 太保農會獲農糧署10大亮點獎

太保市農會自民國85年推動種植有機水稻，90年通過慈心有機驗證，榮獲今年行政院農糧署「十大亮點團體獎」，今天頒獎，太保市...

烏魚子正好吃 本產子留有「肉頭」

今年烏魚子產量略減但受進口與疫情影響，除高檔貨仍昂貴，一般烏魚子價格下跌，目前4兩重的烏魚子每台斤約1700元，比去年降...

救護車不得原車轉送 跳島突破

台南市消防局結合偏鄉醫院啟動「跳島」計畫，這是突破以往「119救護車不得原車轉送」限制，衛福部台南醫院新化分院今年7月率...

搶時間救命 台南大北門啟動跳島

台南市政府針對急性心肌梗塞病人，昨天在佳里奇美醫院辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫（簡稱跳島）演練，讓消防救護人員在第...

疫情衝擊社福遇寒冬 地方挺身勸募幫助獨老

「讓愛不間斷！」雲林斗六南聖宮今天認捐10萬元，支持華山基金會服務老人經費，除幫助弱勢獨老，也藉機傳揚關聖帝君照顧弱勢之...

影／吸睛也吸金 太保市農會推有機稻引風潮 獲十大亮點

太保市農會自民國85年推動種植有機水稻，90年通過慈心有機驗證，榮獲今年行政院農糧署「十大亮點獎」，明天頒獎，太保市農會...

進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

今年烏魚子減量略減，但受進口與疫情影響，除高檔貨仍昂貴，一般烏魚子價格下跌，目前4兩重的烏魚子每台斤約1700元，比去年...

熱門新聞

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％

2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

小心違規！台南北區這路段即日禁行機慢車 別闖快車道

2021台灣燈會在新竹 管制區10校提前自下午3時放學

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。