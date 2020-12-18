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台南松鼠吃肥皂、擾學生 「我的學校有松鼠」LOGO獲獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中慶祝106周年校慶，舉辦LOGO競賽，學生戴羽柔畫「我的學校有松鼠」拿到第2名。圖／南二中提供
台南二中慶祝106周年校慶，舉辦LOGO競賽，學生戴羽柔畫「我的學校有松鼠」拿到第2名。圖／南二中提供

台南二中老樹多，又緊鄰台南公園，除了鳥多，松鼠也多。不過，松鼠已多到侵門踏戶的囂張地步，除了吃洗手台的肥皂，也跑到教室宣示地盤，讓學生哭笑不得。今年學校慶祝校慶，舉辦LOGO意象競賽，有學生就以松鼠為發想，畫了「我的學校有松鼠」，拿到第2名。

台南二中今年創校106年，這座老校人文薈萃，培育出無數優秀人才，因是老校，學校老樹多，且緊鄰的公園北路旁就是台南公園，因此，鳥多；而近幾年來市區公園內數量竄升的松鼠也常來光顧，連洗手台的肥皂也吃。

秘書涂益郎說，起先學生還不知洗手台的肥皂何以沒了，或是被咬了好幾口，因此暗中攝錄，發現是松鼠來吃肥皂，抓到罪魁禍首。因為學生普遍有愛護動物的觀念，看到松鼠的「無法無天」都不當一回事，或是尊重幾分，松鼠囂張起來，進而侵門踏戶到教室內騷擾，有宣示地盤的意味，也形成「松鼠不怕人，學生怕松鼠」的有趣現象。

南二中今年慶祝106周年校慶，舉辦LOGO競賽，學生戴羽柔就以學校的特色，松鼠、鳥、小禮堂為主角，畫「我的學校有松鼠」，獲得第第2名。

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