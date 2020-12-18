南台科大師生包辦經濟部「搶鮮大賽」冠亞季軍獎金30萬

南台科大今天表揚電子工程系副教授張萬榮及創新產品設計系副教授歐陽昆為校爭光，指導學生團隊15日參加經濟部技術處主辦的「2020搶鮮大賽-創新實作類」勇奪冠亞季軍「大滿貫」佳績與30萬元獎金。

今年大賽參選件數超過300件，35件進總決賽，南台作品「MedHelper」研發可應用於醫院藥物調劑室的人工智慧藥物辨識系統與取樣系統獲得評審委員青睞得到全國冠軍、獎金15萬；作品「BedVision」聚焦預防醫院長期臥床病患離臥床跌倒事件並與醫學中心完成臨床實驗獲得亞軍、獎金10萬；作品「基於深度學習應用於視障者引導輔助系統」則以智慧墨鏡為主體提供視障者戶外行走安全保障而榮獲季軍(獎金5萬)；而作品「PCB銲點瑕疵智慧視覺檢測系統」克服現今AOI光學檢測的限制，針對自動焊接機與手焊等PCB電路研發人工智慧視覺檢測以取代現有人力視檢而榮獲優選獎。

這4項參賽作品整合電子系邊緣運算人工智慧技術與產設系產品設計。張萬榮、歐陽昆表示，為鼓勵學子投入科技創意發想及創新創業，經濟部技術處每年舉辦「搶鮮大賽」，高額獎金及高競爭吸引各大專校院師生，是每年不會錯過的競賽。