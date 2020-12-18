暖心里長連7年發起愛心年菜認捐 不到1周420份達標

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭在臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第7年，目標420份，每份千元，贈年菜對象是朴子警分局轄區朴子、東石及六腳等3鄉市，弱勢低收入、邊緣戶及孤苦無依家庭及老人，共4道菜。

今年雖碰上新冠肺炎疫情，許多人荷包縮水，但臉友們愛心不減，年菜認捐獲熱烈回響，不到1周就達標，全部420份，手腳慢的臉友還趕不上認捐，許多是現職及退休愛心員警，朴子「橘子團購小舖」負責人張媛菁、吳映橙夫妻，雖然賣的東西每件多數是銅板價，但這次年菜認捐，夫妻共認捐13份。

楊石旭說，愛心年菜認捐今年第7年，年菜有佛跳牆、魚翅羹、櫻花蝦及油飯，每份千元，年菜將在明年2月1日早上9點發送，他和往年一樣認捐10份，另，「幸福朴子人」臉書社團也認捐10份。

年菜由來原是要送里內弱勢家庭及獨居老人，為他們過年加菜，沒想到獲各界熱烈回響，一年比一年增加，第1年募30多份，第2年70多份，第3年140幾份，第4年將近250份，第5年增到357份，去年達到391份，今年突破4百分，讓朴子及周邊六腳、東石等鄉鎮弱勢家庭，都能享用過年的美食，非常感謝大家的愛心。