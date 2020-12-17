疫情衝擊社福遇寒冬 地方挺身勸募幫助獨老

「讓愛不間斷！」雲林斗六南聖宮今天認捐10萬元，支持華山基金會服務老人經費，除幫助弱勢獨老，也藉機傳揚關聖帝君照顧弱勢之精神，希望大眾一起響應，幫助弱勢度過疫情寒冬。

華山基金會雲林站長楊舒婷表示，今年各產業大受新冠肺炎疫情衝擊，相對社會服務經費遭遇前所未有困境，募集行動從10月開跑至今仍不足2成，幸斗六南聖宮挺身而出，連續第二年主動認捐10萬元做愛心。

國民黨雲林縣部主委許宇甄、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵、市代會主席胡克勤、副主席黃尤美等人，今天也拋磚引玉捐款認助，集結3萬900元愛心經費，支持明年度年菜費用。

南聖宮社福組長葉芳男表示，「廟方希望幫助雲林在地孤苦無依的老人家，讓關懷服務不中斷，並傳揚關老爺行義般照顧每個需要的人」；有意支持服務經費或認助年菜者，可撥打愛心專線05-551-8925洽詢。