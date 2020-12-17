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影／吸睛也吸金 太保市農會推有機稻引風潮 獲十大亮點

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
太保「有機稻米專區」共48公頃，2個區塊，方正完整,四周以農路以及溝渠為界。圖／太保市農會提供
太保「有機稻米專區」共48公頃，2個區塊，方正完整,四周以農路以及溝渠為界。圖／太保市農會提供

太保市農會自民國85年推動種植有機水稻，90年通過慈心有機驗證，榮獲今年行政院農糧署「十大亮點獎」，明天頒獎，太保市農會總幹事黃麗貞昨回憶推動過程說，相當不容易，相信透過科技，能讓青農返鄉，讓嘉義農業旭日東昇。

太保有機稻米專區共48公頃，鄰近高鐵太保站的新埤區約27公頃，南方的梅埔區約21公頃，兩區均方正完整，四周以農路以及溝渠為界，黃麗貞說，要尋得並組合大面積又區塊完整、環境條件俱佳的農區已不容易，太保有機稻米專區的存在，彌足珍貴。

有機米產銷班新埤班班長章居旺表示，有機稻作起步並不順利，稻農對於禁用農藥、化肥的諸多規範，疑慮重重，當時他召喚農友加入，回應都是搖頭，有機米起步第1年即遭逢褐飛蝨為害，農會四處求教，終於找到有效克制的生物資材。

黃麗貞指出，有機米由農會協助採一貫化、標準化的作業流程，稻穗成熟時，由農會統籌安排收割事宜，後續的烘乾、碾製、冷藏、包裝，乃至行銷宣傳、通路等作業，也由農會一手包辦，稻農心無旁騖，專注顧好品質即可。

黃麗貞說：「種田不再辛苦」，又賺得到錢」，自然吸引生力軍投入農業，透過農地管理、邀請達人傳授經驗，又有農改場技術，土地、資金、技術全部到位，「務農可以傳承，但不必悲情」，務農也不是夕陽，而是旭日東升、蓄勢待發！

太保「有機稻米專區」共48公頃，2個區塊，方正完整，四周以農路以及溝渠為界。圖／太保市農會提供
太保「有機稻米專區」共48公頃，2個區塊，方正完整，四周以農路以及溝渠為界。圖／太保市農會提供
太保「有機稻米專區」共48公頃，一望無際。圖／太保市農會提供
太保「有機稻米專區」共48公頃，一望無際。圖／太保市農會提供
太保市農會總幹事黃麗貞和產銷班班長章居旺主導太保地區有機稻作推廣，獲得農糧署「十大亮點團體」肯定。記者莊祖銘／攝影
太保市農會總幹事黃麗貞和產銷班班長章居旺主導太保地區有機稻作推廣，獲得農糧署「十大亮點團體」肯定。記者莊祖銘／攝影

農會 稻米 行政院

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