影／吸睛也吸金 太保市農會推有機稻引風潮 獲十大亮點

太保市農會自民國85年推動種植有機水稻，90年通過慈心有機驗證，榮獲今年行政院農糧署「十大亮點獎」，明天頒獎，太保市農會總幹事黃麗貞昨回憶推動過程說，相當不容易，相信透過科技，能讓青農返鄉，讓嘉義農業旭日東昇。

太保有機稻米專區共48公頃，鄰近高鐵太保站的新埤區約27公頃，南方的梅埔區約21公頃，兩區均方正完整，四周以農路以及溝渠為界，黃麗貞說，要尋得並組合大面積又區塊完整、環境條件俱佳的農區已不容易，太保有機稻米專區的存在，彌足珍貴。

有機米產銷班新埤班班長章居旺表示，有機稻作起步並不順利，稻農對於禁用農藥、化肥的諸多規範，疑慮重重，當時他召喚農友加入，回應都是搖頭，有機米起步第1年即遭逢褐飛蝨為害，農會四處求教，終於找到有效克制的生物資材。

黃麗貞指出，有機米由農會協助採一貫化、標準化的作業流程，稻穗成熟時，由農會統籌安排收割事宜，後續的烘乾、碾製、冷藏、包裝，乃至行銷宣傳、通路等作業，也由農會一手包辦，稻農心無旁騖，專注顧好品質即可。