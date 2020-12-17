進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

今年烏魚子減量略減，但受進口與疫情影響，除高檔貨仍昂貴，一般烏魚子價格下跌，目前4兩重的烏魚子每台斤約1700元，比去年降約百餘元，正是吃烏魚子最佳時機。近年來一口吃烏魚片，方便又好吃，成為市場新竉，賣到缺貨。

走進烏魚子故鄉的雲林縣口湖鄉，到處可見有人曝曬烏魚子，口湖鄉長林哲凌說，烏魚採收進入尾聲，大家開始忙著曬烏魚子，開始進入產製烏魚子旺季，年節送禮，風味絕佳的口湖本產烏魚子是首選。

標榜天然工法的業者邱清松，堅持以天然日曬不經機器烘乾，更具風味，他說，除全程日曬也不用豬腸補烏魚子破損，免於帶菌，天然陽光的紅、紫外線殺菌加上自然風吹乾，口感更佳。

雲林區漁會表示，今年因暖冬產量較少，價格則受進口與疫情影響下跌，以一般4兩級的烏魚子從約1900元降到1700元，5兩級由2000元降至1900元，8到10兩級則仍維持在3000元以上，價格高低還是要依品質好壞而定。

業者說，進口烏魚子以巴西、美國佛羅里達州、日本、中國、澳洲等地為多，與本產子分辨不易，本產子頂端留有「肉頭」（魚肉乾），進口則多半用綁線，且進口子有無放血也會影響色澤與氣味，但不論哪一國的烏魚子一定要冷凍保存。

曾姓業者說，進口和本產價格差很大，有的相差快1倍，口感也差很多，因辨識不易，最保險的方式就是直接向產地購買。

由於烏魚子烤製火候關係到口感風味，口湖鄉近年來「一口烏」爆紅，去年榮獲特等獎的業者林期升說，已烤好的小包裝一口烏攜帶方便，即開即食，方便又好吃且價格公道，每4兩約4、500元，近年成為市場新竉，市占率達約5成，為讓一口烏更具口感，他還用石頭壓法烤製，十分搶手。