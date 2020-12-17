台南學甲爐渣案 市府將進場確認清理改善

台南市學甲區爐碴案引起諸多關注，台南市政府今天表示，業者已提改善完成報告書，環保局明天將進場查證，也會分析土壤重金屬，若採樣無爐碴粒料及無土壤污染之虞才會認定。

市府環保局今天發布新聞稿指出，明天查證依「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」，將土地面積劃分成12格，每個格都會開挖。

因業者之前清理時，已從地表向下開挖3公尺至4公尺到達地下含水層，形成水坑，若屆時查證機具無法作業，也會搭乘竹筏進行底泥採樣。

環保局今年8月25日要求明祥馨公司必須在180個工作天內完成爐碴粒料清理。業者9月4日開始清理學甲農地大灣段1746、1747、1748、1765地號等4筆土地，清理面積約1.5公頃，共計清理4萬3084.55公噸。

明祥馨公司清理學甲農地大灣段爐碴粒料期間，環保局除派員監控外，更於10月12日起設置24小時直播，供人隨時監督開挖執行狀況，且進行水質定期採樣檢測，未來也將定期監控地下水質。