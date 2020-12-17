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每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％
嘉義市110年公告土地現值，今天經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均微調1.16％，預計於110年1月1日公告。「地王」仍由中山路兩側，東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地蟬聯，每平方公尺30萬8232元（每坪約102萬元）。
市府地政處表示，全市2060個地價區段，較去年減少6個地價區段，今年受開發地區以及周邊地區交易熱絡影響，買賣移轉案件量略有增加，地價較去年相比微幅上揚，其他地區大致則呈現平穩趨勢。
地政處提醒民眾，「公告土地現值」為土地權利變更登記及設定典權時申報土地移轉現值之參考，並作為主管機關審核土地移轉現值之依據，如需了解110年公告土地現值資料，可於110年1月1日正式公告後，至嘉義市地政事務所、嘉義市政府地政處或內政部等網站查詢。
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