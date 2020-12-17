黃偉哲臉書發文 施政滿意度78%持續努力
台南市長黃偉哲今天在臉書發文指出，中華亞太菁英交流協會對縣市首長執政兩週年進行系列民調，黃偉哲施政滿意度為78%，除了感謝市民支持，並將針對應改進的空間全力以赴。
黃偉哲在貼文中指出，過去的一年面對疫情威脅，從防疫到振興、從紓困到成長，台南通過考驗，不僅沒有衰退，而且從小吃攤到高科技，都呈現逆勢上揚的氣勢。
黃偉哲在貼文中指出，最新民調結果顯示，台南人的光榮感高達82.5%，也感謝市民朋友給他78%的滿意度支持，這份民調也指出許多改進的空間，面對未來的挑戰，他不敢輕忽，會全力以赴。
黃偉哲告訴中央社記者，在這份民調中發現市民對交通的滿意度比較低，這的確是市府要持續改進的一環，也持續努力中。但像道路、停車場的開闢及道路整平等工作，都不是一天、兩天就能做到百分之百的事，要一點一點累積、一步步改變，他會一直很認真看待這個問題。
他說，如果讓他自己為這兩年的執政打分數，他會給市府團隊90分，給自己70分，這次民調滿意度雖仍維持上升走勢，但他仍會以需要改進的地方自我勉勵，加倍努力。
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