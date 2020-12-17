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小心違規！台南北區這路段即日禁行機慢車 別闖快車道

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區公園南路（西門路到海安路段）的內側快車道已更改為禁行機慢車。圖／台南市交通局提供
台南市北區公園南路（西門路到海安路段）的內側快車道已更改為禁行機慢車。圖／台南市交通局提供

台南市北區公園南路的西門路到海安路段近期施作路平，道路標線重畫，並將內側快車道更改為禁行機慢車，但因沒有明顯告示牌，導致許多機車騎士仍照習慣騎到內側快車道，並且未依規定二段式左轉，南市交通局表示，將盡速增設用路人容易理解的告示牌面與導引標線，讓用路人留意該路段已調整車道。

交通局長王銘德指出，公園南路、海安路多叉路口交通環境複雜，經交通局、工務局、警察局及道安會報專家學者多次現地勘查，並實際觀察汽、機車用路行為，發現原可行駛內側快車道的機車行經海安路口時，常為搶快不遵守現地二段式左轉規定，形成交通危險區域，綜合考量後規畫以快慢分隔形式處理，以提升該路口行車安全。

王銘德說，公園南路慢車道原僅設置單一機慢車優先道，拓寬為雙機慢車優先道共4公尺寬，且將路側停車格採內縮式設計，其餘路段則繪設禁止停車線或禁止臨時停車線，並在開放臨時停車處設置約2公尺的臨停空間，可避免臨停車輛占用機慢車優先道，確保機慢車通行路權。

交通工程科長方川和表示，實施初期考量用路人適應需求，今天已會同轄區分局及交通大隊現場勘查並協調，除了將在公園南路、西門路口及沿路分隔島叉路口增設相關告示牌面及導引標線之外，警方即日起也會派員加強該路段道路指揮並柔性勸導，並呼籲行經該路段的民眾依交通號誌、標線及標誌指引，遵守行車規定才能確保安全。

車道 警察

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