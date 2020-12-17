影／朴子養雞場偷埋雞屍飄惡臭 環保局今日開挖祭重罰

嘉義縣朴子市德家里，里民常在某處養雞場外聞到臭味，質疑養雞業者偷埋雞屍，向環保局檢舉，業者坦承犯行，今日上午環保局會同防疫所開挖，查獲數十袋飼料袋，裏頭雞屍早已腐敗，將依廢棄物清理法開罰。

環保局表示，此次開挖為一處約42平方公尺土地，共起獲數十個飼料袋，裏頭雞身大半腐爛，化膿成液狀，粗估數量近百隻，後續將送交焚化廠處理，依情節開罰6千元至3百萬元的罰款。

德家里里長黃玉賓不滿說，居民常聞到養雞場傳出陣陣惡臭，嚴重影響生活品質，里民拒絕協調，要求環保局嚴懲，不准再蓋新雞場，並遷移雞場，還給里民清新生活環境。

業者坦承偷埋雞屍，表示因採密閉飼養造成雞悶死量過多，化製場無法處理，才就地掩埋，會配合相關單位調查。

議員李國勝批評養雞場「黑心不肖業者」，散發惡臭，擾人安寧，居民不斷成情抗議，第4次才有媒體報導，第5次環保局才派人開挖，質疑行政單位效率不彰。

李國勝說，一般養雞場動物死亡都會送去化製廠做肥料，但業者就地掩埋，不僅引響地下水源，李國勝更質疑「是否染疫才導致大量死亡」，他也會持續追蹤進度，務必還給居民「居住正義」。