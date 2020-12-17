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雲林挺第一線醫護人員 募防疫物資送3大醫院

中央社 / 雲林縣17日電

雲林縣議員廖郁賢有感於年初時醫療資源欠缺，找雲林縣雲邑百二庄老大媽會勸募，今天捐贈醫療用手套和醫療用防護衣給雲林基督教醫院等3間醫院，超前部署、有備無患。

雲林縣雲邑百二庄老大媽會理事長曾朝勤表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，台灣一直控制得當，政府啟動秋冬防疫專案，民眾配合防疫政策外，還有醫護人員堅守第一線。

曾朝勤指出，秉持著老大媽慈悲為懷的精神，以在地的急難救助為原則，今天將防疫物資依序送到雲林基督教醫院、台大醫院雲林分院斗六院區和天主教若瑟醫院，總計捐出4500套醫療用防護衣和5萬雙醫療用手套。

廖郁賢說，今年第一波疫情時，口罩和酒精等醫療資源欠缺，為了防範秋冬流行，必須超前部署，不能再發生搶物資情形，尤其是要提供完善的醫療防疫物資給第一線的醫療人員。

雲林基督教醫院副院長楊文榮指出，為避免感染，醫護人員每次接觸病患時即會更換新的醫療用手套，手套用量大於防護衣，感謝社會愛心相挺。

醫護人員 台大醫院 疫情

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