83公斤壯漢變60公斤型男 他健康減重獲性感健美冠軍

嘉義市「全嘉愛健走」健走瘦身比賽今天頒獎，職能治療師張啟章獲「性感健美組」第1名，他坦言曾因生活壓力暴飲暴食，驟胖到83公斤，肥胖讓他沒信心，甚至成為自殺專線列管個案，透過健康運動、飲食控制，現在體重僅60公斤，重獲身心靈健康，還當選日本亞瑟士運動贊助選手，每天更積極運動。

嘉義市衛生局張耀懋，今天頒獎表揚「全嘉愛健走」健走瘦身比賽，成功瘦身的個人及企業團體，張啟章3個月前以73.25公斤參賽，成功減重12.85公斤，他也分享瘦身經歷，鼓勵均衡飲食控制、運動健康瘦身。

47歲的張啟章表示，約20年前妻子生產後坐月子，他不忌口也跟著吃，體重直線上升，最胖的時候已超過83公斤，那時不僅有三高問題，體檢都是紅字，晚上也經常失眠，只能透過安眠藥入睡。

張啟章說，後來兄長邀請他參加夜跑，幾次後擔心膝蓋無法承受，就買一輛小摺，每晚在市區騎車，6年前參加慢跑協會，的確讓體重下降，但只要暴飲暴食，體重又快速增加。

他坦言，去年因為情緒壓力大， 體重又回升到70多公斤，他還曾缺乏自信、出現尋短念頭，透過朋友鼓勵、恢復運動，並以嘉義市這次活動做目標，加上聖馬爾定醫院剛好推「享瘦健身班」，運動搭配營養健康餐、均衡飲食控制，健康減重，深深感覺已走過低谷，看見人生另一片風景。

張耀懋指出，108年體育署運動現況調查顯示，嘉義市有37.3%民眾過重或肥胖，研究證實肥胖與很多疾病有密切關聯，呼籲巿民根據身體質量指數（BMI），或腰圍衝量健康指標，維持運動習慣、搭配健康飲食讓自己更健康。

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