嘉市光織影舞展 榮獲美國紐約設計銀質獎

嘉義市光織影舞活動獲得美國紐約設計獎的「策劃展覽項目」銀質獎，展演1個月就吸引80萬人次前往參觀，地點北香湖公園在活動期間成為yahoo熱搜關鍵字。

嘉義市長黃敏惠今天說，光織影舞的創意在眾多國際競爭者中，脫穎而出，讓嘉義市的光影閃耀國際。

負責這次活動的浩汎舞台總監蔡昕默表示，光織影舞的設計理念是以「人」為出發點，人穿越在光影之中，透過光影沉浸、行進式的體驗，與把燈打得很亮的燈會不同，光織影舞以許多暗區，營造夜遊的氛圍。

黃敏惠指出，光織影舞處處充滿驚奇與創意，土地當作畫布，光影為筆墨，創造光與土地的對話，如落入水面的月亮，倒影圓滾滾景象就在眼前，使人沉浸在這水面上的月色。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，光織影舞活動運用光影效果，營造藝術視覺饗宴，並結合在地文化旅遊，活動期間1個月就吸引80萬人次前往參觀，更讓展演的北香湖公園在當時成為yahoo熱搜關鍵字。

嘉義市政府指出，紐約設計獎的「策劃展覽項目」評判標準為創新及創意設計，包含裝置設計巧思、裝置藝術、互動元素，也會評量策展材質、標誌美感及遊客經驗等。嘉義市北香湖公園光織影舞作品與美國紐約時代廣場作品並列銀獎殊榮。