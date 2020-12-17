和死神搶人！台南大北門啟動「跳島」省下30分黃金時間

台南市消防局及衛生局協同奇美醫療體系（奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院），針對急性心肌梗塞病人，今天在佳里奇美醫院辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練，市長黃偉哲表示，透過跳島的程序，能夠讓救護車在第一時間就能夠監測到病患的疑似是不是急性冠心症，如果確認是就能夠及早啟動，包括在佳里奇美醫院的緊急處置，以及柳營奇美醫院的心導管室，就可大幅縮短救援救治的時間，至少可以提前半小時的黃金救命時間。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，跳島計畫是希望有心血管疾病的病人，透過救護車上的視訊判斷，可在到醫院之前就先做準備，分成二類，若生命跡象穩定，就可以直接送到有心導管室的醫院先做準備，不必再繞到其他醫院。

今天急性冠心症品質提升計畫演練，則是模擬疑似急性心肌梗塞民眾伴隨生命徵象不穩定，經由消防救護同仁以到院前12導程心電圖機進行檢查，並經佳里奇美醫院急診室判讀確診後，送至佳里奇美醫院展開必要的初步急救處置，並同步從院外啟動奇美醫療體系（奇美醫學中心或柳營奇美醫院）的心導管室團隊，並由消防局119救護車原車後送，透過無縫接軌的流程演練，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

台南市消防局長李明峯表示，到院前緊急救護工作首重於降低重症所造成的死亡與失能風險，也是守護市民遭遇緊急傷病的第一道防線，今年截至11月底已經執行886件12導程監測案件，成功挽救了74條寶貴的性命。