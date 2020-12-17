快訊

先進國家之恥？百萬學童挨餓 聯合國兒福首次救濟英國

陰轉陽！莫斯科芭蕾舞團再增4人確診 所有團員須居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和死神搶人！台南大北門啟動「跳島」省下30分黃金時間

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝

台南市消防局及衛生局協同奇美醫療體系（奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院），針對急性心肌梗塞病人，今天在佳里奇美醫院辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練，市長黃偉哲表示，透過跳島的程序，能夠讓救護車在第一時間就能夠監測到病患的疑似是不是急性冠心症，如果確認是就能夠及早啟動，包括在佳里奇美醫院的緊急處置，以及柳營奇美醫院的心導管室，就可大幅縮短救援救治的時間，至少可以提前半小時的黃金救命時間。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，跳島計畫是希望有心血管疾病的病人，透過救護車上的視訊判斷，可在到醫院之前就先做準備，分成二類，若生命跡象穩定，就可以直接送到有心導管室的醫院先做準備，不必再繞到其他醫院。

今天急性冠心症品質提升計畫演練，則是模擬疑似急性心肌梗塞民眾伴隨生命徵象不穩定，經由消防救護同仁以到院前12導程心電圖機進行檢查，並經佳里奇美醫院急診室判讀確診後，送至佳里奇美醫院展開必要的初步急救處置，並同步從院外啟動奇美醫療體系（奇美醫學中心或柳營奇美醫院）的心導管室團隊，並由消防局119救護車原車後送，透過無縫接軌的流程演練，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

台南市消防局長李明峯表示，到院前緊急救護工作首重於降低重症所造成的死亡與失能風險，也是守護市民遭遇緊急傷病的第一道防線，今年截至11月底已經執行886件12導程監測案件，成功挽救了74條寶貴的性命。

黃偉哲也說，從今年4月份全面啟用十二導程心電圖到11月底，上總共搶救回74條OHCA（無呼吸心跳）的急性冠心症病患的生命，總體OHCA的數字搶救回來是221位，包括其他的疾病跟緊急狀況。大北門地區幅員遼闊，醫療資源相對不足，但是透過消防局、衛生局及佳里奇美醫院的合作，進一步地整合奇美醫療體系跨科部的資源，為大北門地區築起一張安全的緊急醫療網。

台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（前排中）今天出席佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前排中）今天出席佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／攝影
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝
台南消防局結合奇美醫療體系，在佳里奇美醫院啟動「大北門區急性冠心症品質提升計畫」演練。記者吳淑玲／翻攝

衛生局 北門 心肌梗塞

延伸閱讀

台南工人誤觸2萬2千伏特高壓電 頭部外傷昏迷送醫

缺水產能少4成 台南北門HARU洋香瓜冠軍甜度逾19度

造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

偏遠漁村發光 台南北門連奪台灣城鎮品牌兩大獎

相關新聞

和死神搶人！台南大北門啟動「跳島」省下30分黃金時間

台南市消防局及衛生局協同奇美醫療體系（奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院），針對急性心肌梗塞病人，今天在佳里奇美醫...

影／想當稻草捲心酥網美 1226來遊大埤稻草文化藝術季

雲林縣大埤鄉2020稻草文化藝術季26日登場，鄉長林森寳今天在三結村國道一號雲林系統交流道下場地，搶先曝光高近6公尺「牛...

嘉市英倫電動巴士增中巴生力軍 路線延伸至民雄工業區

嘉義市低底盤電動公車近日再增生力軍，增加12輛中型巴士，讓市公車年底全面升級為電動巴士，車內裝設計木質地板，並融入嘉義在...

注意！台南市區本周末活動多 改道避塞車懶人包

年底台南市區廟會慶典及大型活動多，本周末也有多場廟會及演唱會，預計湧入眾多人潮，台南市交通局指出，為配合活動需求及民眾安...

台南耶誕跨年演唱會3周連4場 市府周邊交通管制

2020年即將進入尾聲，台南市府於本月18、19、26及31日晚間在永華市政中心西側廣場舉辦「2021台南市耶誕跨年系列...

35處土地、建物活用 台南省6.1億

台南市政府為減少支出，2年來活化35處市有土地或建物，省下6.1億元支出，其中不少閒置的活動中心空間被改做為親子悠遊館、...

爭取逾20載 草嶺消防小隊揭牌

古坑鄉為雲林縣轄域最廣、山地最多的鄉鎮，約有8千住戶，但救災、救護僅有古坑分隊能就近馳援，尤其草嶺、石壁遠在山區，從市區...

「嘉」惠鄉親 翁素蕙捐3千個平安箱

全家便利商店都可捐贈、申請及領取平安箱，十分方便。嘉義縣義竹鄉同鄉會理事長暨禮客集團董事長翁素蕙，昨天返回義竹及嘉市各捐...

拒當耶誕老人 黃偉哲2年還債142億

台南市長黃偉哲上任將滿2周年，整體債務從合併時的1007億元降到632億元，他任內償還142億元，除了持續引進河樂廣場R...

關3年 金石堂新營店明重開

連鎖書局金石堂書店新營店，3年前不敵店租黯然關門，經地方疾呼，金石堂去年在地方社團試水溫反應熱烈，評估後決定重返，新址落...

台南文化局辦「米食文化專輯」新書發表會 邀作者分享心得

台南市政府文化局今天發表「大台南文化叢書第8輯：米食文化專輯」新書發表會，共有6本，除邀請作者分享作品，現場並有普濟殿...

回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

連鎖書局金石堂書店新營店，3年前不敵店租黯然關門外界愕然，經地方疾呼，金石堂去年在地方社團試水溫反應熱烈，周五將重新開幕...

熱門新聞

56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查

薛承琛大動作成立圓頭公司 金門良金牧場：不擔心影響業績

回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

「松菸南霸天」老鴨失蹤 松山文創園區急尋下落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。