影／想當稻草捲心酥網美 1226來遊大埤稻草文化藝術季

雲林縣大埤鄉2020稻草文化藝術季26日登場，鄉長林森寳今天在三結村國道一號雲林系統交流道下場地，搶先曝光高近6公尺「牛寶」稻草大公仔，並布置占地約666坪的稻草捲迷宮，邀請大家一起同農村樂趣。

大埤鄉長林森寳、鄉代會主席陳秋慶和文化觀光處長陳璧君，今天當起「農村網美」在稻草迷宮裡漫遊、拍照，回顧農村時代的復刻記憶。

以稻草手作聞名的三結村，長期投入稻草編織工藝、藝術創作，及策畫稻草文化節活動，透過把廢物變黃金，扭轉大眾印象中的傳統農村，重新感受田園慢活樂趣。

三結村長徐萬成說，為迎接明年生肖「牛年」，村民聚集起來耗時近2個月打造牛寶大公仔，今起矗立在國道國道一號雲林系統交流道下，活動還未開始就已吸引不少民眾慕名拍照。

林森寳表示，農村面臨青年人口外移、農村缺工，加上空汙問題，稻草無法如早期那般焚燒處理，經探究後，發現稻草可切碎，用於田間施肥，也能當作畜牧糧食，用途甚至涵蓋綠建材，或藝術創作元素，此外還能用於培養菌菇、覆蓋裸露地減少揚塵或蚯蚓食物。

林森寳說，稻草也是循環經濟重要一環，期藉提升附加價值，創造產業新商機，公所目前也積極執行地方創生，將活化這區近4公頃的空地，打造大埤文化觀光新亮點，更希望吸引青年回流，永續經營農村。