聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市英倫電動巴士增中巴生力軍 路線延伸至民雄工業區
嘉義市低底盤電動公車近日再增生力軍，增加12輛中型巴士，讓市公車年底全面升級為電動巴士，車內裝設計木質地板，並融入嘉義在地特色沙鍋魚頭、米糕、鱔魚炒麵等小吃，還有外星人、大白熊彩繪，新路線將延伸到民雄工業區、方便市民上下班。
嘉義市公車大型電動巴士，日前啟用後即以英倫風復古造型，吸引眾人目光、備受好評，本月底即將啟用的中型電動公車，低底盤9米車身、22個座位，更適合在嘉義市道路行駛。
「搭公車遊嘉義更方便！」嘉義市長黃敏惠指出，新推出的中大型電動公車更接地氣，符合嘉義在地特色塗裝，綠、紅、黃、藍四種不同顏色讓人眼睛一亮。
她說，新巴士內裝主題多元豐富，不僅有嘉義特色美食，還有下午茶、飛碟外星人、大白熊日常系列彩繪風格，其中，嘉義美食彩繪，知名在地漢堡、蛋捲、沙鍋魚頭、炸全雞、米糕、鱔魚炒麵、貓泡芙等皆入列，可讓市民與遊客在車上尋寶，一邊搭車一邊規畫，要去哪家店嘗鮮。
嘉義市交通處表示，年底市區公車將全面升級電動巴士，另市區7路還要延伸，南到彌陀夜市，北至忠孝北街，另有一條支線會進入民雄工業區，希望更方便市民搭電動公車上下班，詳細站點、時間另行公布 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言