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嘉市英倫電動巴士增中巴生力軍 路線延伸至民雄工業區

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市電動巴士上有嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝
嘉義市電動巴士上有嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝

嘉義市低底盤電動公車近日再增生力軍，增加12輛中型巴士，讓市公車年底全面升級為電動巴士，車內裝設計木質地板，並融入嘉義在地特色沙鍋魚頭、米糕、鱔魚炒麵等小吃，還有外星人、大白熊彩繪，新路線將延伸到民雄工業區、方便市民上下班。

嘉義市公車大型電動巴士，日前啟用後即以英倫風復古造型，吸引眾人目光、備受好評，本月底即將啟用的中型電動公車，低底盤9米車身、22個座位，更適合在嘉義市道路行駛。

「搭公車遊嘉義更方便！」嘉義市長黃敏惠指出，新推出的中大型電動公車更接地氣，符合嘉義在地特色塗裝，綠、紅、黃、藍四種不同顏色讓人眼睛一亮。

她說，新巴士內裝主題多元豐富，不僅有嘉義特色美食，還有下午茶、飛碟外星人、大白熊日常系列彩繪風格，其中，嘉義美食彩繪，知名在地漢堡、蛋捲、沙鍋魚頭、炸全雞、米糕、鱔魚炒麵、貓泡芙等皆入列，可讓市民與遊客在車上尋寶，一邊搭車一邊規畫，要去哪家店嘗鮮。

嘉義市交通處表示，年底市區公車將全面升級電動巴士，另市區7路還要延伸，南到彌陀夜市，北至忠孝北街，另有一條支線會進入民雄工業區，希望更方便市民搭電動公車上下班，詳細站點、時間另行公布 。

嘉義市電動巴士上有嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝
嘉義市電動巴士上有嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠上電動巴士，看嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠上電動巴士，看嘉義小吃彩繪。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠搭乘新電動中巴，詢問營運細節 。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠搭乘新電動中巴，詢問營運細節 。記者卜敏正／翻攝
嘉義市將增加12輛中型電動巴士，加入市公車營運 。記者卜敏正／翻攝
嘉義市將增加12輛中型電動巴士，加入市公車營運 。記者卜敏正／翻攝

嘉義 公車 巴士

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